Известная актриса Паулина Андреева, чье имя недавно связывали со слухами о новых отношениях ее бывшего мужа Федора Бондарчука с Викторией Исаковой, продолжает свои лондонские приключения. Она поделилась свежими кадрами из британской столицы в своих социальных сетях. На этих снимках 37-летняя Андреева запечатлена в знаменитом лондонском метрополитене – как в одиночестве, так и в приятной компании композитора Игоря Вдовина.

До этого Паулина уже успела исследовать культурные достопримечательности Лондона, включая музеи и даже кладбища. После разрыва с Федором Бондарчуком, Андреева заметно увлеклась путешествиями: в марте она наслаждалась солнцем Таиланда, а всего пару месяцев назад исследовала загадочный Непал.

51-летний Игорь Вдовин — это не просто музыкант, а один из основателей и первый вокалист легендарной группы "Ленинград". Его талант простирается далеко за рамки выступлений: он был композитором для сериала "Актрисы", режиссером которого выступил Федор Бондарчук по сценарию самой Паулины Андреевой, а также создал музыкальное сопровождение для множества других кинолент и телевизионных проектов.

Вспоминая прошлое: история Паулины и Федора

Стоит напомнить, что 58-летний Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели вместе девять лет. Их брак был заключен в 2019 году, а спустя два года у них появился на свет сын Иван. Однако год назад эта звездная пара объявила о своем расставании. До этого режиссер был женат на Светлане Бондарчук в течение 30 лет. В этом браке родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара, у которой в раннем возрасте был диагностирован ДЦП. У бывших супругов также есть две внучки – Маргарита и Вера. Ходят слухи, что именно роман с Андреевой стал причиной разрыва Бондарчука со Светланой.

