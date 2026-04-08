Паулина Андреева наслаждается Лондоном в обществе Игоря Вдовина

Дата публикации: 08.04.2026
Изображение к статье: Паулина Андреева наслаждается Лондоном в обществе Игоря Вдовина

Звезда экрана продолжает свои увлекательные путешествия, делясь новыми моментами из британской столицы.

Известная актриса Паулина Андреева, чье имя недавно связывали со слухами о новых отношениях ее бывшего мужа Федора Бондарчука с Викторией Исаковой, продолжает свои лондонские приключения. Она поделилась свежими кадрами из британской столицы в своих социальных сетях. На этих снимках 37-летняя Андреева запечатлена в знаменитом лондонском метрополитене – как в одиночестве, так и в приятной компании композитора Игоря Вдовина.

Паулина Андреева

Игорь Вдовин и Паулина Андреева

До этого Паулина уже успела исследовать культурные достопримечательности Лондона, включая музеи и даже кладбища. После разрыва с Федором Бондарчуком, Андреева заметно увлеклась путешествиями: в марте она наслаждалась солнцем Таиланда, а всего пару месяцев назад исследовала загадочный Непал.

51-летний Игорь Вдовин — это не просто музыкант, а один из основателей и первый вокалист легендарной группы "Ленинград". Его талант простирается далеко за рамки выступлений: он был композитором для сериала "Актрисы", режиссером которого выступил Федор Бондарчук по сценарию самой Паулины Андреевой, а также создал музыкальное сопровождение для множества других кинолент и телевизионных проектов.

Вспоминая прошлое: история Паулины и Федора

Стоит напомнить, что 58-летний Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели вместе девять лет. Их брак был заключен в 2019 году, а спустя два года у них появился на свет сын Иван. Однако год назад эта звездная пара объявила о своем расставании. До этого режиссер был женат на Светлане Бондарчук в течение 30 лет. В этом браке родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара, у которой в раннем возрасте был диагностирован ДЦП. У бывших супругов также есть две внучки – Маргарита и Вера. Ходят слухи, что именно роман с Андреевой стал причиной разрыва Бондарчука со Светланой.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: paulinaandreeva/Instagram

