Девятнадцатилетняя Шайло, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, сделала яркий шаг в мир K-pop, снявшись в новом музыкальном видео южнокорейской артистки Даён (Dayoung) на композицию What’s a Girl to Do. Ещё до выхода полноценного клипа, тизер вызвал волну обсуждений, и Шайло снова начали сравнивать с её знаменитой матерью. В самом видео Шайло демонстрирует свои танцевальные способности, выступая синхронно с Dayoung и другими танцорами. Она эффектно меняет несколько образов, включая дерзкий топ на бретелях, и даже воссоздаёт легендарный стиль своей матери из культового фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с характерными косами.

Интересно отметить, что, по некоторым данным, Шайло прошла кастинг для этого клипа на общих основаниях, возможно, используя творческий псевдоним, под которым она выступает последнее время. Шайло, являющаяся старшей биологической дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта, уже давно серьёзно занимается танцами, оттачивая своё мастерство. Однако этот яркий клип — не первое её появление на экране. Ещё в 2008 году, будучи двухлетним ребёнком, она дебютировала в кино, сыграв дочь персонажа, которого исполнял её отец, в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Кроме того, она озвучивала одного из персонажей в анимационном фильме "Кунг-фу Панда 3".

