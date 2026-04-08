Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон признался, что считает очень привлекательным, когда женщина берет на себя оплату счета, проявляя заботу.
Известный актёр Роберт Паттинсон, которому сейчас 39 лет, недавно шокировал многих своим мнением о том, кто должен оплачивать счёт на свиданиях. Во время промотура романтической комедии "Вот это драма!", где он снимался вместе с Зендаей, звёзды обсудили деликатный вопрос раздельного счёта на первом свидании. "Я нахожу это довольно сексуальным, когда девушка тайно платит. Думаю: "Круто, она обо мне позаботится", — сказал Роберт Паттинсон. В противовес этому, её коллега по съёмочной площадке, 29-летняя Зендая, поделилась своим видением ситуации. Она отметила, что в отношениях с Томом Холландом хотя и готова платить сама, но чаще всего именно он берет на себя расходы. Для Зендаи желанным проявлением "рыцарства" на первом свидании стало бы, если бы мужчина полностью оплатил счёт.
Бурные обсуждения в сети
Эти откровения мгновенно всколыхнули интернет, вызвав шквал комментариев и жарких споров. Особенно бурно на слова Паттинсона отреагировала женская аудитория, окрестив актёра "тарелочником" и не стесняясь в выражениях. Среди самых ярких комментариев подписчиков телеграм-канала КК можно было встретить такие: "Во сколько ему на маникюр", "Роберт кринж", "Эдвард Каллен бы так не поступил", а также любопытный вопрос: "Интересно, что об этом думает Сьюки Уотерхаус".
Личная жизнь Роберта Паттинсона
Стоит напомнить, что 39-летний Роберт Паттинсон уже год как состоит в браке с 34-летней актрисой Сьюки Уотерхаус. У пары подрастает дочь. Их свадьба была тайной, и супруги тщательно оберегают свою частную жизнь от публичного внимания. Тем не менее, Роберт не раз делился с журналистами своими мыслями об отцовстве, недавно даже признавшись в уникальной, особенной связи со своим ребёнком.
Секреты личной жизни Зендаи
Не менее интересные новости касаются и личной жизни 29-летней Зендаи, которую, к слову, сейчас активно подозревают в беременности. По слухам, она также тайно связала себя узами брака с Томом Холландом. Об этом месяц назад проговорился стилист актрисы, Лоу Роуч. Дополнительные подтверждения этому статусу появились, когда Зендаю заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.
Оставить комментарий