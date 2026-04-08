Известный актёр Роберт Паттинсон, которому сейчас 39 лет, недавно шокировал многих своим мнением о том, кто должен оплачивать счёт на свиданиях. Во время промотура романтической комедии "Вот это драма!", где он снимался вместе с Зендаей, звёзды обсудили деликатный вопрос раздельного счёта на первом свидании. "Я нахожу это довольно сексуальным, когда девушка тайно платит. Думаю: "Круто, она обо мне позаботится", — сказал Роберт Паттинсон. В противовес этому, её коллега по съёмочной площадке, 29-летняя Зендая, поделилась своим видением ситуации. Она отметила, что в отношениях с Томом Холландом хотя и готова платить сама, но чаще всего именно он берет на себя расходы. Для Зендаи желанным проявлением "рыцарства" на первом свидании стало бы, если бы мужчина полностью оплатил счёт.

Бурные обсуждения в сети

Эти откровения мгновенно всколыхнули интернет, вызвав шквал комментариев и жарких споров. Особенно бурно на слова Паттинсона отреагировала женская аудитория, окрестив актёра "тарелочником" и не стесняясь в выражениях. Среди самых ярких комментариев подписчиков телеграм-канала КК можно было встретить такие: "Во сколько ему на маникюр", "Роберт кринж", "Эдвард Каллен бы так не поступил", а также любопытный вопрос: "Интересно, что об этом думает Сьюки Уотерхаус".

Личная жизнь Роберта Паттинсона

Стоит напомнить, что 39-летний Роберт Паттинсон уже год как состоит в браке с 34-летней актрисой Сьюки Уотерхаус. У пары подрастает дочь. Их свадьба была тайной, и супруги тщательно оберегают свою частную жизнь от публичного внимания. Тем не менее, Роберт не раз делился с журналистами своими мыслями об отцовстве, недавно даже признавшись в уникальной, особенной связи со своим ребёнком.

Секреты личной жизни Зендаи

Не менее интересные новости касаются и личной жизни 29-летней Зендаи, которую, к слову, сейчас активно подозревают в беременности. По слухам, она также тайно связала себя узами брака с Томом Холландом. Об этом месяц назад проговорился стилист актрисы, Лоу Роуч. Дополнительные подтверждения этому статусу появились, когда Зендаю заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.