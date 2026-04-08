Мир шоу-бизнеса и автоспорта взбудоражен: Льюис Хэмилтон, похоже, окончательно подтвердил свои отношения с Ким Кардашьян, опубликовав интригующее видео в своих соцсетях.

Видео, которое расставило все точки над «i»

Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, кажется, больше не скрывает свои отношения с медиадивой Ким Кардашьян. Он порадовал поклонников, выложив в своём инстаграм-аккаунте по-настоящему взрывное видео с участием Ким. Этот ролик был снят ещё в марте в Токио, когда впервые поползли слухи о том, что звёздная пара проводит время вместе в Японии.

В видео 41-летний пилот виртуозно дрифтует на редчайшей красной Ferrari F40, а на пассажирском сиденье рядом с ним восхищённо наблюдает 45-летняя Кардашьян. В кульминационный момент камера приближается к Ким, которая, смеясь от восторга, восклицает: "Это безумие!".

Появление Ким на личной странице Хэмилтона в соцсетях стало первым в своём роде, и это событие было мгновенно расценено как неоспоримое подтверждение их романтических отношений как СМИ, так и армией фанатов по всему миру.

История их тайного романа

Впервые пару заметили вместе в марте этого года, когда они неспешно прогуливались по улицам Токио в компании Хлои Кардашьян. Известно, что Ким прибыла в Японию не одна, а со своими младшими детьми: Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Позже Льюиса видели вместе с Сейнтом, когда они заглянули в магазин, специализирующийся на редких кроссовках и коллекционных карточках Pokémon.

Слухи о потенциальном романе Кардашьян и Хэмилтона впервые начали циркулировать ещё в феврале. Тогда сообщалось, что Ким специально прилетела в Великобританию ради тайного свидания с гонщиком. Вскоре после этого они впервые появились на публике вместе, посетив финал Суперкубка-2026, что вызвало ещё больше разговоров.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон знакомы уже более десяти лет, однако до недавнего времени их не связывали романтические отношения. Звезда реалити-шоу и успешная основательница бренда Skims была замужем трижды. Её последним супругом был известный рэпер Канье Уэст, в браке с которым у них родилось четверо детей. Пара развелась в 2022 году после восьми лет совместной жизни. Недавно стало известно, как музыкант отреагировал на новые отношения своей бывшей жены.

Кто есть кто: Ким и Льюис

Льюис Хэмилтон по праву считается одним из величайших гонщиков в истории «Формулы-1», будучи первым, кто одержал ошеломляющие 100 побед. Он также повторил легендарный рекорд Михаэля Шумахера, завоевав семь чемпионских титулов. В прошлом Хэмилтону приписывали романы со многими известными личностями, включая Шакиру и Ирину Шейк.