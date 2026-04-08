Дата публикации: 08.04.2026
Известный певец Сергей Лазарев поделился забавным видео, ярко демонстрирующим контраст между ожидаемым спокойным отдыхом и реалиями воспитания двоих детей.

Известный артист Сергей Лазарев, воспитывающий сына и дочь, появившихся на свет благодаря суррогатному материнству, поделился забавным роликом о своих отцовских буднях. 43-летний исполнитель, находящийся на тропическом курорте с детьми, снял видео в популярном стиле "ожидание/реальность". Видео начинается с идиллического кадра, где певец безмятежно наслаждается солнцем на берегу океана. Подпись гласит: "Вот поеду в отпуск, полежу и отдохну в тишине". Однако вскоре безмятежность сменяется постановочной сценой, где Лазарев, изображая мучения, держится за надувной круг в бассейне, пока его чада "атакуют" его своими бесчисленными просьбами.

Тайны отцовства

Долгое время Сергей держал в секрете рождение своего первого ребёнка, сына Никиты, появившегося на свет в 2014 году. Артист скрывал этот факт более двух лет, и лишь после того, как информация просочилась в медиа, ему пришлось публично подтвердить своё отцовство. В сентябре 2019 года Лазарев ошеломил поклонников, объявив, что снова стал отцом. Это сенсационное признание прозвучало в эфире популярного шоу "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой, с которой его когда-то связывали романтические отношения. Тогда Сергей рассказал, что его дочери Анне уже исполнился год.

Семейные узы и благодарность

Несмотря на то, что Никиту и Анну вынашивали разные суррогатные матери, у них одна и та же биологическая мама-донор, чья личность держится артистом в строжайшем секрете. Это делает их полноценными родными братом и сестрой по крови. Совсем недавно, когда Сергей Лазарев праздновал свой день рождения, дети подготовили для него трогательный подарок — видеоролик, в котором с теплотой поблагодарили отца "за гены".

Воспитание и увлечения

Сергей полностью погружен в воспитание своих детей, уделяя им максимум внимания и времени. В периоды гастролей заботу о Никите и Анне берёт на себя их любящая бабушка. Интересно, что оба ребёнка активно занимаются в танцевальной студии Аллы Духовой, выпускником которой в своё время был и сам Лазарев.

