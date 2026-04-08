Скандальная Настя Ивлеева ради мужа продала родительскую квартиру за 54 тысячи евро 0 301

Lifenews
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Она готова на все для любимого человека.

Она готова на все для любимого человека.

Пара также решила продать загородный дом Филиппа.

Известная блогерша изо всех сил пытается помочь супругу. И раз парочка готова пожертвовать ради общего будущего последним, это говорит о многом.

Как удалось выяснить журналистам, Настя Ивлеева и Филипп Бегак спешно распродают недвижимость в России. Дошло до того, что звезда пресловутой «голой» вечеринки даже рассталась с родительской квартирой. Стоимость жилья (двушка 44 квадратных метра во Всеволожском районе Ленобласти) - всего за 5 млн рублей (54 026,45 евро). В общем, блондинка пытается помочь мужу изо всех сил.

Пара также решила продать загородный дом Филиппа в ДСК «Советский писатель» в Новой Москве. Особняк выставили еще летом прошлого года, но покупатели почему-то не спешили расставаться с несколькими десятками миллионов. Чтобы подстегнуть вялый спрос, Бегак был вынужден сделать солидную скидку – вместо 68 он теперь просит 64 млн рублей.

Стоит сказать – речь идет о двухэтажном доме (наверху — четыре спальни и три ванные.) площадью 420 квадратов и участке 12,5 соток. В особняке есть гостиная с камином, отдельный выход во двор из кухни, гараж на две машины и помещения для помощников по хозяйству. На эти отчаянные меры Филипп Бегак пошел не по доброй воле. Судя по всему, дела бизнесмена действительно плохи.

«Деньги нужны на фоне проблем с бизнесом. Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» за 2024 год рухнула на 92% — с 15,2 до 1,2 млн рублей. Еще на Филиппе висит штраф в 605к за, предположительно, несданную отчетность в налоговую», - пишет Mash.

Что касается знаменитой фермы Насти и Филиппа, то хозяйство, на восстановление которого ушло полгода и уйма средств, пока не приносит существенной прибыли. Об этом, кстати, супруги недавно рассказали сами.

#жилье #недвижимость #Настя Ивлеева #блогер #продажа
