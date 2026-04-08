Юрий Колокольников, известный своей закрытостью в вопросах личной жизни, приятно удивил поклонников редким совместным выходом с супругой. Актёр вместе с литовской актрисой Вильмой Кутавичюте появился на одном из модных мероприятий.

О браке пары, заключённом в 2024 году, известно немного — звёзды предпочитают не афишировать отношения и крайне редко появляются вместе на публике. Тем более заметным стало их недавнее появление, которое сразу привлекло внимание гостей и фотографов.

Супруги не избегали камер и охотно позировали на мероприятии. Их образы выглядели расслабленно, но при этом современно и продуманно. Колокольников выбрал светлый костюм мятного оттенка свободного кроя, дополнив его кроссовками. Вильма поддержала общий стиль, появившись в коротком переливающемся платье и яркой спортивной обуви. Финальным штрихом стали солнцезащитные очки, добавившие образам лёгкой дерзости и шика.

Совместный снимок пары быстро разошёлся по соцсетям и вызвал бурную реакцию. Подписчики актёра активно делились впечатлениями, отмечая гармонию и стиль супругов.

«Какие вы классные», «Очень стильные», «Крутая пара!» — писали пользователи, восхищаясь редким появлением Колокольникова и Кутавичюте вместе.