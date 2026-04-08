Туристы, мотивированные духовными поисками, путешествуют чаще и тратят больше денег.

Религиозный туризм – крупный бизнес во многих странах. Может ли он стать значимым и для Финляндии?

Профессор туризма Юхо Песонен из Университета Восточной Финляндии считает, что у паломничества в Финляндии ограниченный потенциал.

По его словам, настоящий религиозный туристический объект в стране фактически один – Валаамский монастырь в Хейнявеси. Большая часть туристов приезжает сюда летом, а ежегодное число посетителей достигает 100 тысяч.

Архимандрит Михаил, настоятель монастыря, открыто говорит, что туризм является основным источником дохода для обители. В культурном центре Валаама регулярно проходят выставки и мероприятия, которые привлекают новых посетителей. Например, выставка художника Рудольфа Койву, открытая этой весной, рассчитана на рекордное количество гостей.

Монастырь старается сочетать туристическую деятельность с традиционным образом жизни монахов: только часть братии работает с гостями. На Пасху монастырская гостиница Валаама обычно заполнена, и это время считается началом активного туристического сезона.

По данным Visit Finland, туристы, мотивированные духовными поисками, путешествуют чаще и тратят больше денег, чем обычные путешественники. Однако, по мнению профессора Песонена, привлечь иностранных религиозных туристов сложно.

Для внутреннего туризма церкви остаются важными достопримечательностями, однако, по мнению профессора Песонена, это нельзя назвать паломничеством.

– Это все равно светский туризм в светской стране, – отмечает Песонен.

Посетители отмечают, что Валаам – это место, где можно обрести душевное спокойствие и узнать что‑то новое. Монастырь успешно сочетает духовный и светский туризм, создавая устойчивую модель, в которой туризм поддерживает деятельность общины и помогает сохранить культурное наследие.

На Валааме никто не интересуется вероисповеданием гостей. Туули Поллари из Лемпяяля бывала в Хейнявеси столько раз, что уже знает, как избегать самые загруженные летние недели.

– Здесь можно отвлечься от повседневных забот, получить душевное спокойствие и узнать что‑то новое, – отмечает Туули.