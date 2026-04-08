Шокирующая новость для поклонников Канье Уэста: британские власти приняли жесткое решение, запретив рэперу въезд в страну из-за его неоднозначных антисемитских заявлений. Телеканал BBC информирует, что министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд официально отозвала разрешение Уэста на пересечение границы. Согласно заявлению, выступления Канье не соответствуют "общественному благу" и могут негативно сказаться на настроении жителей.

Это стало настоящим ударом для организаторов июльского фестиваля Wireless в Лондоне, ведь Уэст уже был заявлен в числе главных хедлайнеров. Представители фестиваля, несмотря на противоречивую репутацию артиста, ранее комментировали свое решение пригласить его: "Перед бронированием Ye были проведены консультации со многими заинтересованными сторонами, и на тот момент никаких опасений не было высказано". Однако теперь все изменилось: виза, которую Канье уже имел на руках, аннулирована, а сам фестиваль в этом году объявлен отмененным.

Эхо скандалов и путь к исцелению

Стоит вспомнить, что это не первый раз, когда Канье Уэст оказывается в центре бури. В 2022 году, в интервью стороннику конспирологических теорий Алексу Джонсу, рэпер шокировал общественность, заявив об уважении к Гитлеру. Тогда же гигант спортивной одежды Adidas разорвал многомиллионный контракт с артистом, не выдержав его фотографий со свастикой и националистических выпадов в социальных сетях.

После череды скандалов Уэст неоднократно приносил извинения за свои слова и действия. В 2025 году в Нью-Йорке он даже встретился с раввином Йешаяху Пинтом, которому откровенно признался, что все его провокационные высказывания были следствием биполярного расстройства.

С этим серьезным недугом рэпер борется с 2018 года, хотя и с переменным успехом. Его жена, Бьянка Цензори, в интервью 2026 года поделилась трудностями жизни с Канье из-за его биполярного расстройства. Однако она с оптимизмом отметила, что муж наконец-то всерьез настроен на лечение, и она полностью поддерживает его в этом непростом пути.

Вскоре после этого в прессе появились сообщения о том, что Канье прошел курс лечения в элитном реабилитационном центре в Испании. И уже в марте 2026 года, после двухлетнего перерыва, рэпер порадовал фанатов новым альбомом "Bully" и тут же отправился в масштабный концертный тур под названием "Ye: Homecoming".