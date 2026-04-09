Радостной новостью младшая сестра Бузовой Анна поделилась в соцсетях. В настоящее время блогерша вместе с мужем Константином Штрыкиным находится на отдыхе. «1 + 1 = 3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы», — сообщила в личном блоге Бузова-младшая.

Отец ребёнка — бизнесмен Константин Штрыкин. Пара вместе уже 18 лет.

По случаю будущего пополнения Анна устроила фотосессию. Судя по видео, у Бузовой уже заметный живот. Вероятно, она находится на пятом месяце беременности.

«Анечка, я почему-то была уверена, что ты беременна. Ты куда-то пропала… Супер, я так рада, мои поздравления от всего сердца», «О боги! Поздравляю вас с таким долгожданным сокровищем», «Я тоже в шоке, наконец-то. Поздравляю!», «Анечка, поздравляю. Очень рада за вас с Костей», — поздравляли будущую маму подписчики и друзья

Анну Бузову многие помнят по участию в реалити-шоу «Дом 2», где младшая сестра Ольги, впрочем, пробыла недолго. После ухода с проекта девушка занималась блогингом, у нее были свои магазины бижутерии и одежды.

Со звёздной сестрой Анна поддерживает теплые отношения. Аня и Оля поздравляют друг друга с праздниками, но редко появляются вместе на публике. А вот раньше Бузову-младшую можно было постоянно видеть в соцсетях Ольги, правда, потом она резко пропала. По слухам, сестры серьезно поругались в 2019 году во время отдыха в Куршевеле. Какое-то время кровные родственницы даже не общались, но спустя несколько лет, в 2024 году, Анна пришла на мероприятии Ольги по случаю 20-летия ее карьеры на телевидении.