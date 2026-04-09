Большое событие для Бекхэмов: Виктория и Дэвид вышли в свет с детьми на открытие стадиона, но без старшего сына

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Большое событие для Бекхэмов: Виктория и Дэвид вышли в свет с детьми на открытие стадиона, но без старшего сына

Знаменитая семья собралась вместе, чтобы выразить поддержку Дэвиду Бекхэму на грандиозном открытии нового стадиона его футбольного клуба в Майами.

Виктория Бекхэм, в сопровождении троих младших детей, появилась на торжественном открытии нового стадиона футбольного клуба своего мужа Дэвида в Майами, чтобы оказать ему поддержку. Знаменитая семья с удовольствием позировала фотографам, однако на снимках отсутствовал старший сын Бруклин, который, как известно, не поддерживает общение с родными.

"Особый вечер в кругу друзей и родных на нашем новом стадионе. Спасибо моей прекрасной семье за поддержку на этом пути", — написал Дэвид Бекхэм в соцсетях. На памятном групповом снимке, сделанном в этот вечер, футбольная легенда запечатлен вместе со своей супругой Викторией, дочерью Харпер, сыновьями Ромео и Крузом, а также их избранницами — Ким Тернбулл и Джеки Апостел. Кульминацией вечера стало выступление Марка Энтони, давнего друга семьи и экс-супруга Дженнифер Лопес.

Семейные разногласия: Бруклин и его родители

Стоит напомнить, что последний год выдался непростым для семьи Бекхэм, омраченный серьезными разногласиями. Старший сын Виктории и Дэвида, Бруклин, полностью прекратил общение не только с родителями, но и с братьями и сестрой. Его супруга Никола Пельтц также дистанцировалась от знаменитой семьи. После долгих месяцев спекуляций и слухов о причинах конфликта, 27-летний Бруклин решил открыто высказать свою позицию. Он утверждал, что с раннего детства находился под чрезмерным контролем родителей, для которых, по его мнению, важнее всего был имидж семьи. Кроме того, сын звездных супругов выразил убеждение, что Бекхэмы не питают теплых чувств к его жене Николе Пельтц, с которой он связал себя узами брака в 2022 году, и якобы даже испортили их свадебное торжество.

Дэвид и Виктория Бекхэм, в свою очередь, воздержались от публичных комментариев относительно заявлений сына, однако недавно они поздравили его с днем рождения через свои аккаунты в Instagram.

Фото: davidbeckham, brooklynpeltzbeckham/Instagram

