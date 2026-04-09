Голливудские дивы произвели фурор, продемонстрировав свои уникальные стили на ежегодной церемонии Fashion Trust US Awards.

В сердце Лос-Анджелеса состоялось грандиозное событие – ежегодная церемония Fashion Trust US Awards 2026, призванная отметить и поддержать талантливых начинающих модельеров. Красная дорожка сияла от присутствия целой плеяды знаменитостей, каждая из которых стремилась продемонстрировать свой неповторимый стиль. Среди гостей были замечены несравненные Шэрон Стоун, Оливия Уайлд, Памела Андерсон, эпатажная Джулия Фокс, стильная Пэрис Джексон, энергичная певица Fergie, Джеймс Франко со своей очаровательной возлюбленной Изабель Пакзад, элегантная Сельма Блэр, а также неподражаемая модель Уинни Харлоу и многие другие.

Смелые образы звездных див

Особое внимание публики и фотографов привлекли наряды звездных див. 42-летняя Оливия Уайлд поразила своим выбором – эффектная юбка макси в сочетании с дерзким белым бра, создавая одновременно элегантный и провокационный образ.

Не менее эффектно выглядела 68-летняя Шэрон Стоун, выбравшая изысканный полосатый костюм с белоснежным жакетом, который подчеркнул её безупречное чувство стиля и элегантность.

Памела Андерсон, как всегда, привнесла нотку голливудского гламура, появившись в своем неповторимом стиле.

А Джулия Фокс, известная своими смелыми экспериментами с модой, в очередной раз не побоялась эпатировать публику, появившись в откровенной розовой «ночнушке», чем вызвала бурные обсуждения.

Другие яркие гости вечера

Пэрис Джексон также продемонстрировала свой уникальный стиль, приковав к себе взгляды.

Певица Fergie заряжала энергией и позитивом, позируя перед камерами.

Джеймс Франко прибыл на мероприятие в компании своей очаровательной возлюбленной Изабель Пакзад, не скрывая нежных чувств.

Сельма Блэр выглядела невероятно элегантно, демонстрируя свою непоколебимую грацию.

Модель Уинни Харлоу, как всегда, притягивала взгляды своей экзотической красотой и уверенностью.

К слову, незадолго до этого события, супермодель Наталья Водянова также блистала на другом престижном мероприятии – гала-ужине премии Fashion Trust Arabia в Дохе, где предстала в незабываемом образе «чёрного лебедя».