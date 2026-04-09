Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кэмерон Диас и Джона Хилл: яркое появление на нью-йоркской премьере и впечатляющие изменения

Lifenews
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Голливудские любимцы Кэмерон Диас и заметно преобразившийся Джона Хилл эффектно представили свой новый фильм в самом сердце Нью-Йорка.

Звёздный выход на красной дорожке

В сияющем Нью-Йорке прошла долгожданная премьера киноленты "Последствия", собравшая на красной дорожке главных звёзд — несравненную Кэмерон Диас и обновившегося Джону Хилла. 53-летняя Кэмерон выглядела просто сногсшибательно в элегантном чёрном платье-макси, дополненном яркими красными туфлями. Рядом с ней гордо стоял 42-летний Джона Хилл, который за последние годы удивил всех своим поразительным похудением, выбрав для вечера стильный костюм и классическую белую рубашку.

Личная жизнь и возвращение Кэмерон Диас

Интересно, что совсем недавно Кэмерон видели на непринуждённой прогулке по Нью-Йорку вместе с её супругом Бенджи Мэдденом. Пара связана узами брака с 2015 года и счастливо воспитывает двоих замечательных детей – дочь Раддикс и сына Кардинала. После того как Кэмерон вышла замуж, она сделала паузу в своей актёрской карьере, посвятив себя семье. Стоит отметить, что первый ребёнок у них появился, когда Диас уже исполнилось 47 лет, что является вдохновляющим примером. Актриса триумфально вернулась на большие экраны в 2024 году, к радости своих многочисленных поклонников.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео