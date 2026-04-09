Звёздный выход на красной дорожке

В сияющем Нью-Йорке прошла долгожданная премьера киноленты "Последствия", собравшая на красной дорожке главных звёзд — несравненную Кэмерон Диас и обновившегося Джону Хилла. 53-летняя Кэмерон выглядела просто сногсшибательно в элегантном чёрном платье-макси, дополненном яркими красными туфлями. Рядом с ней гордо стоял 42-летний Джона Хилл, который за последние годы удивил всех своим поразительным похудением, выбрав для вечера стильный костюм и классическую белую рубашку.

Личная жизнь и возвращение Кэмерон Диас

Интересно, что совсем недавно Кэмерон видели на непринуждённой прогулке по Нью-Йорку вместе с её супругом Бенджи Мэдденом. Пара связана узами брака с 2015 года и счастливо воспитывает двоих замечательных детей – дочь Раддикс и сына Кардинала. После того как Кэмерон вышла замуж, она сделала паузу в своей актёрской карьере, посвятив себя семье. Стоит отметить, что первый ребёнок у них появился, когда Диас уже исполнилось 47 лет, что является вдохновляющим примером. Актриса триумфально вернулась на большие экраны в 2024 году, к радости своих многочисленных поклонников.