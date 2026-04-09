25 марта талантливая Ксения Раппопорт отметила свой 52-й день рождения. Недавно актриса устроила душевную вечеринку для самых близких, а также порадовала поклонников серией свежих снимков в купальнике.Кадрами с тёплого семейного торжества поделилась в своих социальных сетях старшая дочь именинницы, Аглая Тарасова. На одном из снимков Ксения запечатлена с младшей дочерью Софией, рождённой от актёра Юрия Колокольникова, и аппетитным праздничным тортом. На другом фото 31-летняя Аглая Тарасова трогательно произносит поздравления в микрофон. Для праздника она выбрала элегантный образ: белую юбку в сочетании с чёрным жакетом, а её безупречный макияж с акцентной красной помадой и стильная укладка были выполнены в салоне Елены Крыгиной.

Ксения Раппопорт с дочерью Софией.

Смелая фотосессия в купальнике

Ксения Раппопорт, чтобы отметить свой личный праздник, опубликовала в социальных сетях серию дерзких фотографий в купальнике. На этих кадрах актриса предстаёт у бассейна, игриво позируя с надувным утёнком. Комментарии под публикацией мгновенно заполнились восторженными отзывами, где поклонники не скупились на комплименты её точёной фигуре и сердечные поздравления. Вот лишь некоторые из них: "Какая же ты красавица", "Вы невероятная женщина и актриса!", "Очаровательная Ксения, с наступившим вас днём рождения! Вы невероятная женщина и актриса!".

Семейные узы и личная жизнь

Стоит напомнить, что Ксения Раппопорт является матерью двух дочерей. Старшая, Аглая (полное имя Дарья-Аглая), родилась от бизнесмена Виктора Тарасова. Младшая дочь, София, появилась на свет в союзе с актёром Юрием Колокольниковым. Их отношения завершились в 2014 году, когда Софии было всего три года. Примечательно, что в 2024 году Юрий Колокольников связал себя узами брака со своей коллегой Вильмой Кутавичюте.

Ксения Раппопорт с дочерьми.

Неприятный инцидент с Аглаей Тарасовой

Напомним, что в сентябре прошлого года Аглая Тарасова столкнулась с неприятностями в аэропорту Москвы. В её вейпе было обнаружено 0,38 грамма гашишного масла, что, к счастью для актрисы, оказалось ниже порога в 0,5 грамма, с которого наступает уголовная ответственность. Тем не менее, по итогам судебного разбирательства, Аглая была приговорена к трём годам лишения свободы условно по делу о контрабанде наркотиков.