Игровой фильм «Уля», созданный в сотрудничестве режиссёра Виестура Кайришса и актёра Карлиса Арнолдса Авотса, включён в конкурсную программу «Особый взгляд» 79-го Каннского кинофестиваля, сообщили агентству LETA в Национальном киноцентре.

Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвящённой официальному отбору фестиваля. Программа «Особый взгляд» является одной из двух основных конкурсных программ Каннского кинофестиваля.

В основе фильма лежит идея Авотса — рассказ о поиске идентичности подростка на основе биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семёновой.

Действие картины разворачивается в Латвии в конце 1960-х годов. Главная героиня Уля растёт в удалённой сельской усадьбе в семье старообрядцев, и её высокий рост заставляет близких сомневаться, найдётся ли для неё место в этом мире.

Когда школьная фотография попадает к баскетбольным тренерам, Улю отправляют в Ригу, чтобы она присоединилась к известной команде. Однако девушке нелегко поверить в себя, принять себя и найти свой путь — от растерянного подростка к личности мирового уровня.

Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что латвийскому фильму удалось попасть в официальную программу одного из самых значимых кинофестивалей мира. По её словам, «Уля» — оригинальная и концептуальная работа, сумевшая обойти тысячи заявок со всего мира.

Фильм является копродукцией четырёх стран — Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. В проекте участвовали студии «Ego Media», «Allfilm», «Staron Film» и «Tremora».

В творческую команду вошли сценаристы Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, оператор Войтек Старон, художник-постановщик Иева Юрьяне, художник по костюмам Рута Лечайте, гримёр Лиси Полума, монтажёр Арманд Зачс.

В фильме снялись Авотс, а также Чулпан Хаматова, Алекс Казанавичус, Артур Крузкопс, Алисе Дзене, Дарта Цируле, Мадара Вильчука, Каспар Думбурс и Шамиль Хаматов.

В Национальном киноцентре сообщили, что премьера фильма «Уля» в Латвии состоится этой осенью.