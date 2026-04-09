Известная актриса Гвинет Пэлтроу не смогла сдержать эмоций, отмечая важную дату в жизни своего младшего сына. В честь его 20-летия она поделилась в своём блоге трогательными снимками, демонстрирующими, каким взрослым и статным стал Мозес Мартин.

В подписи к серии редких фотографий 53-летняя звезда обратилась к Мозесу с невероятно тёплыми словами, полными материнской любви: "С 20-летием тебя! Ты — воплощение джентльмена: добрый, умный, внимательный и душевный. Невозможно передать словами, насколько ты удивительный. Шлю тебе крепкие объятия с западного побережья. Не забудь сегодня проверить почту. Я тебя безумно люблю, мама".

Реакция поклонников

Поклонники актрисы моментально отреагировали на публикацию, активно обсуждая в комментариях поразительное сходство Мозеса с его отцом, известным музыкантом Крисом Мартином, отмечая, что он унаследовал черты папы гораздо сильнее, чем мамы.

Семейная история и новые шаги

Стоит напомнить, что обладательница заветной статуэтки "Оскар" Гвинет Пэлтроу связала себя узами брака с талантливым музыкантом Крисом Мартином в 2002 году. Их союз подарил миру двоих прекрасных детей: дочь Эппл и сына Мозеса. К сожалению, спустя 13 лет, в 2015 году, звездная пара приняла решение о разводе. Сейчас Гвинет обрела счастье в браке с продюсером Брэдом Фалчуком, хотя недавно призналась, что испытывает сожаление о том, что не решилась родить больше детей.

По стопам родителей

Дети этой яркой пары, кажется, уверенно идут по стопам своих знаменитых родителей. Эппл Мартин уже активно строит карьеру в модельном бизнесе, блистая в рекламных кампаниях ведущих модных брендов. А Мозес, в свою очередь, проявляет свои музыкальные таланты, играя в рок-группе People I’ve Met, доказывая, что яблочко от яблони падает недалеко.