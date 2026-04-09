Тяжёлая авария изменила жизнь Джессики навсегда: она получила травму спинного мозга и оказалась прикованной к инвалидной коляске. Однако спустя годы благодаря современным технологиям ей удалось вновь встать на ноги.

«Если у вас есть здоровье, значит, у вас есть всё», — говорит 27-летняя американка Джессика Тавил.

Более десяти лет назад она попала в серьёзное ДТП, после которого полностью потеряла чувствительность нижней части тела. Травма оказалась крайне тяжёлой.

«Мне повредили спинной мозг, и с тех пор я не чувствую нижнюю часть тела. Операция длилась пять часов: мне установили 11 длинных шурупов и два титановых стержня, потому что позвоночник был сильно повреждён. Но мне повезло — я осталась жива», — делилась Джессика в соцсетях.

Самым сложным стал первый год после трагедии. Боль была не только физической, но и эмоциональной. Ещё совсем юной девушке было тяжело принять новую реальность и зависимость от окружающих.

«Мне приходится пользоваться специальными трубками, чтобы сходить в туалет. Я не могу самостоятельно принимать душ, не могу посещать некоторые места, у меня есть проблемы с дыханием. И самое тяжёлое — я не могу быть независимой. Мне постоянно нужна чья-то помощь, — писала она. — Я бы отдала всё, чтобы вернуть прежнюю “нормальную” жизнь. Но верю, что однажды это произойдёт».

На то, чтобы эти слова стали реальностью, ушло десять лет. И вот этот момент настал — Джессика смогла встать и сделать свои первые шаги.

Помог ей в этом экзоскелет — высокотехнологичное устройство, которое поддерживает тело и позволяет человеку стоять и передвигаться.

Существует несколько типов таких систем. Одни управляются с помощью кнопок или специальных контроллеров, закреплённых на руках. Другие оснащены датчиками, которые считывают движения верхней части тела — например, наклон или смещение центра тяжести — и передают сигнал устройству, приводя его в действие.

Когда Джессика впервые поднялась на ноги и сделала шаг, она не смогла сдержать эмоций — закричала и остановилась.

«Простите, дайте мне секунду», — сказала она в тот момент.

Позже девушка призналась, что ей было по-настоящему страшно.

Затем ей предложили повернуться.

«Повернись», — сказали ей.

«Что значит повернуться? Как это сделать?» — растерялась Джессика. Но несколько движений джойстиком — и экзоскелет развернул её в другую сторону.

«В тот момент я почувствовала себя по-настоящему живой», — вспоминала она позже.

Видео, на котором девушка делает свои первые шаги, быстро разлетелось по интернету и набрало миллионы просмотров.

Пользователи не скрывали эмоций. В комментариях писали:

«Если бы в такие технологии вкладывали миллиарды, а не тратили их на полёты к Марсу, мир стал бы гораздо лучше».

История Джессики стала вдохновением для тысяч людей и напоминанием о том, как технологии могут менять судьбы.