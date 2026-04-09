Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Редкие фото: как Петров и его жена отметили год сына

Lifenews
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
37-летний актёр Александр Петров вместе с супругой Викторией отметили первый день рождения своего сына Фёдора. Праздничные кадры 24-летняя Виктория опубликовала в социальных сетях, показав, как прошёл этот важный для семьи день.

К торжеству супруги подготовились заранее: их новый дом в Подмосковье украсили воздушными шарами и баннером с поздравительной надписью. Атмосфера получилась тёплой и семейной. Судя по фотографиям, среди подарков для маленького Фёдора оказался и игрушечный Чебурашка.

На снимках, которыми поделилась Виктория, запечатлены трогательные моменты с участием самого именинника, а также его родителей. Александр Петров с нежностью держит сына на руках, а Виктория позирует рядом с малышом, не скрывая радости от праздника.

Ранее актёр рассказывал, что познакомился со своей будущей женой случайно — прямо на улице. Знакомство быстро переросло в серьёзные отношения, и вскоре он сделал Виктории предложение. Уже в сентябре 2023 года пара официально зарегистрировала брак, а спустя два месяца устроила масштабное торжество для близких и друзей.

До встречи с Викторией Александр Петров несколько лет состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились на съёмках фильма «Стрельцов» и были вместе около четырёх лет. Позже Милославская признавалась, что узнала о расставании всего за несколько минут до того, как Петров объявил о своей свадьбе в социальных сетях.

В настоящее время 33-летняя актриса строит отношения с футболистом, который младше её на 11 лет.

#родители #семья #отношения #свадьба #знаменитости #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео