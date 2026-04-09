37-летний актёр Александр Петров вместе с супругой Викторией отметили первый день рождения своего сына Фёдора. Праздничные кадры 24-летняя Виктория опубликовала в социальных сетях, показав, как прошёл этот важный для семьи день.

К торжеству супруги подготовились заранее: их новый дом в Подмосковье украсили воздушными шарами и баннером с поздравительной надписью. Атмосфера получилась тёплой и семейной. Судя по фотографиям, среди подарков для маленького Фёдора оказался и игрушечный Чебурашка.

На снимках, которыми поделилась Виктория, запечатлены трогательные моменты с участием самого именинника, а также его родителей. Александр Петров с нежностью держит сына на руках, а Виктория позирует рядом с малышом, не скрывая радости от праздника.

Ранее актёр рассказывал, что познакомился со своей будущей женой случайно — прямо на улице. Знакомство быстро переросло в серьёзные отношения, и вскоре он сделал Виктории предложение. Уже в сентябре 2023 года пара официально зарегистрировала брак, а спустя два месяца устроила масштабное торжество для близких и друзей.

До встречи с Викторией Александр Петров несколько лет состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились на съёмках фильма «Стрельцов» и были вместе около четырёх лет. Позже Милославская признавалась, что узнала о расставании всего за несколько минут до того, как Петров объявил о своей свадьбе в социальных сетях.

В настоящее время 33-летняя актриса строит отношения с футболистом, который младше её на 11 лет.