Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, с размахом отметила свой 25-й день рождения. Девушка не побоялась продемонстрировать публике несколько откровенных образов, выбрав для торжества полупрозрачные черные платья. В своих социальных сетях она поделилась яркими кадрами праздника, подписав их: "Отпраздновала свой день рождения в месте мечты с самыми дорогими и красивыми людьми".

Однако не все подписчики разделили восторг от столь смелых нарядов. В комментариях нашлись и те, кто посчитал образы Сони чересчур вызывающими, выразив "диссонанс": "Куда с таким простецким лицом да в "голые" платья?".

Семейные узы и история

Незадолго до этого Вера Брежнева сама порадовала поклонников, опубликовав редкие совместные фотографии со старшей дочерью в честь её юбилея. Напомним, что Соня Киперман – это первенец 44-летней бывшей солистки "ВИА Гры", родившаяся в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко. Спустя несколько лет Вера связала себя узами брака с олигархом Михаилом Киперманом, который официально удочерил Соню, дав ей свою известную фамилию. У Сони также есть младшая сводная сестра по имени Сара.

После шести лет совместной жизни Вера и Михаил развелись. Впоследствии Брежнева вышла замуж за знаменитого композитора Константина Меладзе. В 2022 году пара покинула Россию, а вскоре их брак распался.

