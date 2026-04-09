Сердце внука Аллы Пугачёвой, кажется, снова занято! Модель Карина Филимонова дала весьма прозрачные намёки на то, что они с Никитой уже съехались, поделившись трогательными моментами из их общего быта.

Кажется, сердце внука Примадонны, Никиты Преснякова, снова занято! После прошлогоднего развода 34-летний музыкант, по всей видимости, начал совместную жизнь с 26-летней моделью Кариной Филимоновой. Сама Карина дала весьма прозрачный намёк на это в своих социальных сетях.

Первые намёки на совместный быт

В своём аккаунте в Instagram она поделилась трогательным видео, где её двухлетний сын Лука зажигательно танцует под энергичную рок-музыку. Подпись к сторис оказалась весьма говорящей: "Живу с двумя жёсткими пацанами, которые разносятся с тяжёлого рока". Поклонники мгновенно уловили намёк, ведь Никита уже много лет страстно увлекается рок-музыкой, и слухи об их романе активно циркулировали в последнее время.

Сторис Карины Филимоновой.

Ещё одно видео в профиле Карины добавило интриги: на нём запечатлён мужчина, играющий с её сыном, и на его ноге отчётливо видна татуировка, идентичная той, что есть у Преснякова.

Сторис Карины Филимоновой.

Рождение романа и публичные появления

Поговаривают, что искра между Никитой и Кариной пробежала именно на съёмках клипа Преснякова под названием "Ни кола, ни дачки", где Филимонова исполнила главную роль. В этом видео они не стеснялись демонстрировать страсть, целуясь в лифте и нежно обнимаясь в постели. А совсем недавно, на прошлой неделе, пару заметили вместе на концерте Канье Уэста в солнечном Лос-Анджелесе, что лишь подтвердило серьёзность их отношений.

Поразительное сходство с бывшей

Однако не все комментарии в сети были исключительно романтичными. Внимательные пользователи сразу же подметили поразительное сходство Карины с бывшей женой Преснякова, Алёной Красновой. У девушек схожий типаж внешности, манера одеваться, и обе они отдают предпочтение смелым, подчёркивающим фигуру нарядам. Неудивительно, что в социальных сетях новую возлюбленную Никиты уже окрестили "копией бывшей жены".

Карина Филимонова и Никита Пресняков.

Прошлое осталось позади

Стоит напомнить, что предыдущий семилетний брак Никиты с Алёной Красновой завершился в августе 2025 года. Алёна сейчас живёт в России и, по слухам, состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Тюленевым.

Никита Пресняков и его бывшая жена Алёна Краснова.

У Карины Филимоновой также есть своя история: она рассталась с Александром, отцом своего сына. Не так давно в своём личном блоге она откровенно рассказывала о трудностях, связанных с судебными тяжбами и финансовыми проблемами.

Карина Филимонова.

Жизнь и карьера Никиты за океаном

Напомним, сам Никита Пресняков уехал из России осенью 2022 года. Музыкант неоднократно заявлял, что его основной целью было желание выйти из тени знаменитой бабушки и самостоятельно проложить свой творческий путь. Однако в сети активно обсуждалась и другая, более прагматичная версия отъезда – возможная мобилизация. В настоящее время Никита успешно строит карьеру в США, выступая в качестве режиссёра клипов и музыкального продюсера, сотрудничая с зарубежными исполнителями.