19-летняя Шайло Джоли-Питт впервые ярко заявила о себе в танцевальном клипе, но её выступление вызвало шквал как восторженных, так и критических комментариев в сети, особенно в сравнении со звёздными родителями.

Вся интернет-общественность сейчас активно обсуждает первое серьёзное появление 19-летней Шайло Джоли-Питт, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, в музыкальном клипе корейской исполнительницы Даён (Dayoung). После того как на YouTube был представлен официальный видеоклип на композицию What’s a Girl to Do, певица представила дополнительный ролик с репетиции, где движения Шайло стали заметнее. Это мгновенно спровоцировало бурю обсуждений и жарких споров среди пользователей сети.

В многочисленных комментариях в социальных сетях многие отметили, что Шайло не занимала центральное место в танцевальной группе, а её движения казались несколько скованными, что не вяжется с образом профессиональной танцовщицы. Немало людей высказали мнение, что единственной причиной её участия в проекте стала громкая фамилия родителей. А заявления о том, что Шайло проходила кастинг наравне со всеми, были встречены с откровенным сарказмом.

В хоре критиков звучали такие реплики: «цепляет взгляд, несмотря на хайп», «Любая другая танцовщица осталась бы незамеченной», «Её бы не обсуждали без фамилии».

Сравнение со звёздными родителями

Безусловно, самой жаркой темой для обсуждений стало неизбежное сравнение Шайло с её легендарными родителями. Многие пользователи восхищались, отмечая, что девушка унаследовала лучшие качества как от отца, так и от матери, и пророчили ей блестящее будущее. Однако нашлись и те, кто безапелляционно заявил об отсутствии у неё той неповторимой харизмы, которой обладает Анджелина Джоли. Комментаторы не стеснялись в выражениях: «Очередная непо-детка», «Вся ценность — в том, что она похожа на Джоли», «Сравнения с матерью только подчёркивают разницу в харизме», «До уровня Анджелины ей очень далеко».

Резонанс и предыстория

Этот профессиональный танцевальный дебют Шайло Джоли-Питт молниеносно взлетел в топ самых обсуждаемых тем во всех социальных сетях, включая TikTok, X и Instagram. Сам клип, где она появилась, всего за двое суток собрал на YouTube более 600 тысяч просмотров, что говорит о колоссальном интересе публики.

Напомним, Шайло является старшей биологической дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта. У бывшей звёздной пары всего шестеро детей, трое из которых — приёмные. Известно, что Шайло уже много лет серьёзно занимается танцами. Однако стоит отметить, что её появление в новом клипе не стало первым опытом на большом экране. Ещё в 2008 году, будучи двухлетним ребёнком, она дебютировала в кино, сыграв дочь главного героя в ленте «Загадочная история Бенджамина Баттона», где главную роль исполнял её отец. Кроме того, она участвовала в озвучивании популярного анимационного фильма «Кунг-фу Панда 3».