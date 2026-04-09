Китайско-узбекская группа археологов обнаружила город возрастом 3000 лет вдоль Шелкового пути, наполненный множеством ценных артефактов. Как пишет interestingengineering.com, археологический комплекс Бандихан II, площадью около 10 тысяч квадратных метров, был обнаружен в 1969 году и расположен в оазисе Бандихан в регионе Сурхондарьо на юге Узбекистана, который известен как археологическая сокровищница, содержащая множество древних курганов.

Лишь недавно, в 2023 году, команда начала раскопки в Бандихане II, который служил важным центром на легендарном Шелковом пути.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки восточной стены, многочисленные сооружения и помещения, а также множество артефактов. Эти находки позволили исследователям идентифицировать город как принадлежащий к культуре Яз. На сегодня археологи исследовали только 300 квадратных метров в восточной части древнего города. Однако они подтвердили, что это самое большое и лучше всего сохранившееся поселение в оазисе Бандихан, фундамент которого датируется ранним железным веком.

Хорошо сохранившаяся восточная стена имеет трапециевидное поперечное сечение. Внутри города ученые обнаружили детальную картину повседневной жизни, включая пять соединенных между собой комнат. Одна из этих комнат использовалась для сна и содержала нишу, где устанавливалась лампа. Этот вывод был сделан на основании затвердевшей внутренней поверхности, которая указывала на многократное обжигание.

Среди найденных артефактов были фрагменты керамики, в том числе ребристые кувшины, миски и блюда с плоским дном. Формы и украшения этих предметов совпадали с находками на других археологических памятниках Яз.

Найденные каменные орудия, включая жернова, ступки, пестики и другие, указывают на то, что зерно обрабатывалось на месте. Кроме того, были обнаружены бронзовые ножи и наконечники стрел, а также раковины. Первые раскопки в этом городе Шелкового пути принесли впечатляющие результаты, вызвав интерес к будущим раскопкам, и исследователи планируют расширить свою работу в предстоящие сезоны.