Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ханде Эрчел, звезда «Постучись в мою дверь», оправдана: анализы на наркотики оказались чистыми!

Lifenews
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Миллионы поклонников с облегчением вздохнули: любимая звезда полностью оправдана!

Начало громкого дела

Двадцать седьмого марта турецкая актриса Ханде Эрчел, знакомая многим по сериалу «Постучись в мою дверь», оказалась в центре громкого скандала, будучи задержанной в стамбульском аэропорту по подозрению в причастности к наркоторговле. После дачи показаний и сдачи необходимых анализов на предмет наличия запрещённых веществ её отпустили. И вот, наконец, появились долгожданные результаты экспертизы, о чём сообщает издание Gazete Pencere.

Центр судебной медицины провёл тщательное судебно-медицинское исследование образцов крови и волос Ханде Эрчел, и результаты оказались однозначными: никаких следов запрещённых или стимулирующих веществ обнаружено не было! Это значит, что все нависшие над 32-летней звездой подозрения оказались совершенно беспочвенными, и теперь её блестящей карьере, а также многочисленным рекламным контрактам ничто не угрожает.

Полное сотрудничество со следствием

Напомним, что ордер на задержание популярной актрисы был выписан прокуратурой ещё 25 марта. Ханде немедленно и активно начала сотрудничать со следствием: она добровольно прошла все необходимые анализы и дала развёрнутые показания. В своём официальном заявлении звезда решительно подчеркнула, что никогда в жизни не имела никаких связей с запрещёнными веществами. Незадолго до задержания Эрчел вернулась в Турцию, ведь обычно она живёт и учится за границей. Актриса рассказала, что как только узнала о выданном прокуратурой Стамбула ордере на её арест и объявлении в розыск, сразу же заявила о готовности к полному сотрудничеству и незамедлительно вылетела на родину ближайшим рейсом. В аэропорту Стамбула её уже ожидала полиция, которая и сопроводила Ханде на все следственные мероприятия.

Защита от бывшего возлюбленного

Бывший возлюбленный Ханде, влиятельный миллиардер Хакан Сабанджи, не остался в стороне и публично выступил в защиту её репутации, заявив: "Я сам никогда в жизни не употреблял наркотики, даже не находился там, где они присутствуют. Я знаю Ханде Эрчел. Этот человек никогда не употреблял наркотики в моём присутствии".

Масштабная антинаркотическая операция в Турции

Стоит отметить, что в последнее время в Турции развернулась поистине масштабная антинаркотическая операция, из-за которой многие звёзды местного шоу-бизнеса уже столкнулись с серьёзными проблемами, а некоторые даже лишились работы. В этом громком деле, помимо Ханде, которую российские зрители обожают по сериалу "Постучись в мою дверь", фигурантами стали и другие известные личности: её бывший возлюбленный, предприниматель Хакан Сабанджи, талантливая актриса Бирдже Акалай (известная по "Чёрно-белой любви"), харизматичный актёр Догукан Гюнгер (из сериала "Клюквенный щербет") и многие другие.

Фото: handemiyy/Instagram

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео