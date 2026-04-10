Джасвин Сангха, известная как "Королева кетамина", приговорена к 15 годам лишения свободы. Именно она, по версии следствия, снабдила смертельной дозой наркотика Мэттью Перри, звезду культового сериала "Друзья". Эту информацию сообщает издание Daily Mail. Сангха полностью признала свою вину по пяти федеральным обвинениям, связанным с фатальной передозировкой актера, произошедшей в 2023 году. Она находилась под стражей с момента своего задержания в августе 2024 года.

Напомним, 28 октября 2023 года Мэттью Перри был найден бездыханным в джакузи его особняка в Пасифик-Палисейдс. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть. Впоследствии, по результатам судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, было установлено, что причиной гибели актера стала случайная передозировка кетамина.

Незадолго до трагедии Сангха вместе со своим подельником Эриком Флемингом передали актеру 51 флакон кетамина. Сделка была осуществлена через личного помощника Перри, Кеннета Ивамасу. Обвинение утверждает, что Ивамаса неоднократно вводил наркотик Перри, сделав как минимум три инъекции в тот роковой день, когда актер скончался.

Как только Сангха узнала о кончине Перри из новостных сводок, она тут же связалась с Флемингом через защищенное приложение для обмена сообщениями, приказав ему "удалить всю их переписку". В августе 2024 года Ивамаса и Флеминг признали себя виновными по обвинениям в сговоре с целью распространения кетамина и в распространении наркотика, повлекшем смертельный исход. Их приговор ожидается в ближайшее время; им грозит до 15 и 25 лет тюремного заключения соответственно.

Дело обрастает новыми деталями

В конце 2025 года по делу о смерти Мэттью Перри был осужден и его лечащий врач, приговоренный к двум с половиной годам тюрьмы за участие в поставках запрещенных веществ актеру. В ходе следствия в прессу просочилась скандальная переписка Сальвадора Пласенсии, где он называл Перри "идиотом", которого можно использовать ради наживы. Расследование гибели Мэттью Перри пролило свет на тайный мир голливудской наркоторговли, вскрыв неожиданные связи и даже причастность коллеги и близкой подруги актера.

Борьба с зависимостью и наследие "Друзей"

Мэттью Перри на протяжении многих лет отчаянно боролся с зависимостью, причем эта борьба продолжалась и во время съемок в легендарном сериале "Друзья". Он открыто признавался, что его пагубные привычки часто мешали ему полноценно работать в те годы. Именно этот проект вознес его до статуса одной из самых ярких звезд своего поколения, поставив в один ряд с такими актерами, как Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. После его смерти коллеги по съемочной площадке публично выразили свою скорбь в социальных сетях, а затем присутствовали на его похоронах. Совсем недавно они вновь почтили его память в годовщину его ухода.

