Подтверждено: 41-летняя Обри Плаза, звезда сериала "Белый лотос", готовится к рождению своего первенца! Источники, близкие к актрисе, сообщают, что она и её коллега Кристофер Эбботт ожидают пополнения этой осенью. "Это был прекрасный сюрприз после года, полного эмоций. Они чувствуют себя очень счастливыми", — поделился инсайдер с изданием People, подчеркивая радость пары.

Обри и 40-летний Кристофер Эбботт, чьи пути пересеклись ещё в 2020 году, неоднократно сотрудничали на съемочной площадке. Они блистали в главных ролях в драматическом фильме "Чёрный медведь" и покорили театральные подмостки в 2023 году, сыграв в пьесе "Дэнни и глубокое синее море". Эбботт, известный своими работами в таких картинах, как "Бедные-несчастные", "Человек на Луне", а также сериалах "Переполненная комната", "Девочки" и "Грешница", теперь готовится к новой роли — отца. Точная дата начала их романтических отношений остаётся в тайне.

Обри Плаза и Кристофер Эбботт в 2020 году.

Трагическое прошлое

Стоит вспомнить, что в 2021 году Обри Плаза связала себя узами брака с режиссёром Джеффом Баэной, с которым до этого была в отношениях около десяти лет. Однако счастье оказалось недолгим. В январе прошлого года 47-летний Баэна трагически ушёл из жизни, покончив с собой в их общем доме в Лос-Фелисе. Его тело обнаружил человек, присматривающий за собаками. Позднее выяснилось, что актриса рассталась с мужем за три месяца до этой ужасной трагедии. Обри очень тяжело переживала потерю и публично отдала дань памяти своему бывшему супругу вскоре после его кончины.

Обри Плаза и Джефф Баэна.

Загадочные теории

Смерть Баэны породила множество конспирологических теорий, некоторые из которых связывали её с предполагаемым увлечением актрисы "тёмными силами". В интернете активно обсуждали тот факт, что режиссёр часто затрагивал темы психических расстройств и самоубийства в своих творческих проектах. Примечательно, что в некоторых из этих работ его тогдашняя супруга представала в весьма необычных образах, таких как зомби или монахиня, что лишь подливало масла в огонь этих домыслов.

Обри Плаза в сериале "Белый лотос".

Карьера Обри Плазы

Обри Плаза — выдающаяся американская актриса, получившая широкую известность благодаря своим ярким ролям в таких сериалах, как "Белый лотос", "Парки и зоны отдыха" и "Легион". Её талант также блистал на большом экране в фильмах "Скотт Пилигрим против всех" и "Преступница Эмили". Известно, что до нынешних отношений она около полутора лет встречалась с актёром Майклом Серой.