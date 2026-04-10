На премьере фильма «Моя собака — космонавт», актер Кирилл Зайцев появился вместе с супругой и семилетним сыном Игорем. На красной дорожке артист не скрывал: тема семьи для него сейчас одна из главных.

Говоря о переменах после рождения ребенка, Зайцев признался, что этот опыт полностью перевернул его восприятие жизни. «Моя супруга полностью изменила жизнь. Родила мне сына. Это полностью все меняет», — отметил актер.

Главное осознание, по его словам, пришло уже в процессе отцовства. «Я по-другому начал смотреть на своих родителей. Я понял, через что им пришлось пройти вместе со мной. До этого ты все время думаешь: вот там предки… А когда становишься отцом, думаешь: ничего себе, они меня терпели вот таким. Это они не спали ночами вместе со мной, терпели меня, и все это проходили», — поделился Зайцев.

Актер добавил, что тема отношений между родителями и детьми отражена и в самой картине. «В том числе, кстати, наш фильм и про это. Там же подростковая проблематика», — подчеркнул он.

Родился 16 августа 1987 года в Волгограде. С раннего возраста увлекался музыкой, танцами и игрой в баскетбол.

В 2005 году после окончания школы уехал в Петербург и поступил в Государственную морскую Академию имени адмирала С. О. Макарова, на судоводительский факультет. Во время обучения путешествовал по Европе и обучался в США.

В 2011 году окончил академию и уехал в Ригу. Увидев объявление о том, что в Рижском русском театре имени Михаила Чехова Игорь Коняев и Елена Чёрная набирают актёрский курс, он решил попробовать себя в качестве актёра и в дальнейшем был принят в труппу театра. Среди его театральных работ — такие спектакли, как «Лес», «Два джентльмена из Вероны», «Король Лир», «Княжна Мери», где он сыграл Григория Печорина, и др. В 2014 году окончил Латвийскую академию культуры.

В 2016 году снялся в одной из главных ролей в российском фильме «Движение вверх», сыграв легендарного советского баскетболиста Сергея Белова, по книге которого и снимался фильм. В 2018 году сыграл главную роль — американца Джона Маккензи, который приехал в Следственный комитет России по обмену опытом, — в телесериале «Коп».

С 2018 года сотрудничает с Московским губернским театром в качестве приглашённого актёра. Играет Николая I в постановке Сергея Безрукова «Пушкин» и Эраста Фандорина в постановке «Приключения Фандорина». В 2021 году у Зайцева состоялась премьера моноспектакля «Мой Лермонтов» в постановке режиссёра Елены Чёрной. Сценарий спектакля написан по стихам, прозе и письмам Михаила Лермонтова. В 2020 году Зайцев снял свой дебютный короткометражный фильм — «Сашка. Дневник солдата». Фильм стал победителем российских и международных фестивалей. В 2021 году принимал участие в телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Его партнёршей стала фигуристка Оксана Домнина. Пара дошла до финала и заняла третье место.