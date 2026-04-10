Jaden Smith, сын знаменитого Уилла Смита, обратился с трогательным посланием к легендарному Джеки Чану в честь его 72-летия. Их глубокая дружба и взаимная привязанность зародились много лет назад, когда 11-летний Джейден снимался вместе с Чаном в культовом фильме "Каратэ-пацан". В своём эмоциональном блоге Джейден написал:"Я люблю тебя. Ты изменил мою жизнь и научил меня вещам, которых я никогда не забуду. Без тебя я никогда бы не смог быть тем, кем я являюсь. Ты — легенда, икона и лидер. С днём рождения! До скорой встречи!"

Не только Джейден, но и его звёздный отец, Уилл Смит, испытывает искреннюю признательность к Джеки Чану. Ранее Уилл публично выражал благодарность своему коллеге за неоценимую "помощь в воспитании" сына, что подчёркивает особую связь между актёрами.

Многогранный талант Джейдена

Прошлый год ознаменовался для 27-летнего Джейдена новыми вершинами: он стал первым креативным директором мужской линии обуви Christian Louboutin. Под его чутким руководством ежегодно будут выходить четыре коллекции, включающие обувь, аксессуары и изделия из кожи. Ещё в 2012 году Джейден вместе со своей сестрой Уиллоу основал собственный бренд уличной моды MSFTSrep, а позже был выбран амбассадором популярного бренда кроссовок New Balance. Помимо впечатляющих успехов в актёрской и модельной карьере, Джейден Смит также известен как талантливый рэп-исполнитель. В его дискографии уже три студийных альбома, шестнадцать треков и двадцать восемь видеоклипов. Он сотрудничал с такими звёздами, как Джастин Бибер, и неоднократно попадал в престижные чарты Billboard.

Непростые времена для Уилла Смита

В то время как карьера Джейдена стремительно развивается, у его отца, 57-летнего Уилла Смита, в последнее время дела обстоят не столь безоблачно. В начале этого года актёр оказался в центре громкого скандала, когда один из участников его гастрольной команды выдвинул серьёзные обвинения в сексуальных домогательствах.