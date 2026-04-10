Молодая супруга Александра Цекало угодила в больницу: 34-летняя жена 65-летнего продюсера опубликовала в личном блоге фото, снятое в клинике. На снимке Дарина лежит на больничной койке, бледная и изможденная.

Подписчики было подумали, что избранница шоумена окончательно доконала себя диетами. В последнее время ее все чаще критикуют за экстремальную худобу и называют ходячей рекламой анорексии. Поклонники умоляют девушку начать нормально питаться и не пропагандировать нездоровый образ жизни.

К счастью, все оказалось не так страшно: в подписи к фото Дарина сообщила, что ее сразил сильный приступ аллергии.

«Ну, таблетка от аллергии - главное, что ты попробовал», - написала эпатажная модель.

Подписчики в комментариях предположили, что жену Цекало сразил поллиноз - сезонное аллергическое заболевание, вызванное гиперчувствительностью к пыльце растений и особенно обостряющееся в период весеннего цветения. Обычно в таких случаях врачи назначают больным антигистаминные препараты.

Супругу продюсера уже давно критикуют за эксперименты с внешностью. Александр Цекало периодически вступается за жену и утверждает, что люди просто завидуют ее таланту и красоте.

Женившись на Дарине, Цекало полностью растворился в любви к молодой супруге. Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой.

Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало в 2018 году. В начале 2019 года они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.

После того, как продюсер женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Ради эффектной брюнетки Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку (сестру певицы Веры Брежневой) и детей - сына Мишу и дочь Сашу.

Цекало и его избранница живут в Лос-Анджелесе, детей у них нет. В Сети не раз появлялись слухи о разводе супругов, однако продюсер всегда жестко пресекал их.