45-летняя икона стиля Пэрис Хилтон буквально растопила сердца поклонников, продемонстрировав идиллические моменты семейного отдыха на эксклюзивном горнолыжном курорте в живописной Монтане. Звезда, известная своим деловым чутьем, с радостью поделилась в своих социальных сетях целой серией ярких снимков, где она, облаченная в броские разноцветные костюмы, обнимает своих очаровательных детей – сына Феникса и дочь Лондон, рожденных в браке с талантливым предпринимателем Картером Реумом.

Семейное счастье под прицелом критики

Вспомним, что Пэрис Хилтон, являющаяся наследницей империи отелей Hilton, связала себя узами брака с предприимчивым Картером Реумом в 2021 году. Эта пара с любовью воспитывает двоих детей, появившихся на свет благодаря суррогатному материнству. Однако, несмотря на кажущуюся идиллию, Пэрис регулярно становится объектом критики со стороны общественности. Ей ставят в упрек, что она не желает расставаться с насыщенной светской жизнью, якобы уделяя недостаточно времени сыну и дочери, а все эти красочные публикации в соцсетях – не более чем тщательно выстроенный образ "идеальной семьи".

Фото: parishilton/Instagram