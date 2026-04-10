Поп-король вновь поразил общественность, отдав за эксклюзивный пасхальный кулич астрономическую сумму, которая в пять раз превышает его стартовую стоимость.

Поп-король российской эстрады, Филипп Киркоров, снова оказался в центре внимания, повторив прошлогодний экстравагантный жест – приобретение пасхального кулича за немыслимые 100 тысяч рублей (около 1100 евро). Сенсационную новость в своих социальных сетях обнародовал сам автор кулинарного шедевра, известный дизайнер Денис Симачёв. Под видео, где он с гордостью демонстрирует свою выпечку звезде, Симачёв оставил интригующую подпись: "Простите меня, православные. Долго объяснять (100 тысяч рублей)".

Изначально эксклюзивный кулич "от-кутюр" от Симачёва в столице можно было приобрести за 20 тысяч рублей. Однако к текущему моменту его стоимость, которую сам дизайнер когда-то с юмором назвал "неправославной", взлетела ровно в пять раз.

Кадры из видео.

В своих аккаунтах Симачёв подробно описывал своё творение: кулич венчал хрустальный купол, украшенный крестом из карамели, а внутри скрывалась начинка, "божьей милостью разрешённая", дополненная пасхальными яйцами, покрытыми сусальным золотом.

Фото: denissimachev, pinskiy.co (Instagram)