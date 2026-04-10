История о невероятном предательстве, в результате которого один из богатейших людей мира лишился состояния в 13 миллиардов долларов.

Недавнее расследование от издания Airmail пролило свет на шокирующую историю о том, как наследник легендарного модного дома Hermès, Николя Пюэш, и другие состоятельные персоны лишились своих капиталов благодаря махинациям финансиста Эрика Фреймонда.

Начало этой драмы датируется 1998 годом, когда Николя Пюэш, прямой потомок Тьерри Эрмеса в пятом поколении, полностью доверил управление своими многочисленными акциями и обширными инвестициями Эрику Фреймонду. Пюэш признался, что его семья безусловно доверяла этому управляющему, поэтому он долгие годы не вникал в детали того, что происходит с его несметным богатством: "Это было сделано для упрощения моей жизни. Он платил за всё, что нужно было оплатить".

Но в 2022 году грянул гром: выяснилось, что на счетах Николя Пюэша, некогда занимавшего видное место в списке Forbes, почти не осталось ни средств, ни ценных бумаг. 83-летний наследник, не имевший прямых потомков, планировал отблагодарить своего садовника, завещав ему долю от своего состояния в 13 миллиардов долларов, но обнаружил, что это невозможно.

Разоблачение махинаций

Глубокое расследование выявило шокирующую правду: на протяжении всех этих лет Эрик Фреймонд не управлял активами своего клиента, а систематически их распродавал. И, как оказалось, Пюэш был далеко не единственной его жертвой. Среди пострадавших оказалась и швейцарская актриса Урсула Андресс, которая доверила финансисту 25 миллионов долларов и в итоге потеряла все свои сбережения.

Трагический финал и мотивы

Сам Эрик Фреймонд, осознав неизбежность разоблачения, покончил жизнь самоубийством. После его смерти открылись любопытные детали: он всегда стремился к несметному богатству и ради этой цели взял в жёны Каролину ван Берхем, представительницу влиятельной женевской семьи. Источники издания утверждают, что именно члены семьи ван Берхем помогли Фреймонду войти в ближний круг клана Hermès.

Пять процентов, изменившие судьбу

Стоит напомнить, что в 2014 году Николя Пюэш, под давлением со стороны других членов семьи, оставил наблюдательный совет модного дома Hermès, прославленного на весь мир своими эксклюзивными кожаными изделиями, такими как культовые сумки Birkin, являющиеся предметом вожделения для миллионов модниц. Пюэш категорически не поддержал идею поглощения бренда могущественной группой LVMH и принял решение уйти из компании, сохранив за собой 5% акций. Именно эти акции впоследствии и были распроданы Фреймондом.