Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении 46-летнего Семёна Слепакова по обвинению в уклонении от исполнения обязательств, установленных российским законодательством для иностранных агентов.

Согласно информации ведомства, за прошедший год артист уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности в статусе иноагента. Несмотря на это, Слепаков продолжил публиковать контент в социальных сетях без требуемой законом РФ маркировки.

Предыстория статуса иноагента

Стоит отметить, что Семён Слепаков покинул Россию и переехал в Израиль в октябре 2022 года, осудив при этом специальную военную операцию и выступив с видеообращением, где призывал к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины. В апреле 2023 года его официально включили в список иностранных агентов, после чего артист безуспешно пытался оспорить этот статус в судебном порядке.

