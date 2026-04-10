Уголовное преследование Семёна Слепакова: Дело об уклонении от обязанностей иноагента 0 224

Lifenews
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уголовное преследование Семёна Слепакова: Дело об уклонении от обязанностей иноагента

Известный комик Семён Слепаков оказался под следствием из-за систематического несоблюдения требований законодательства об иностранных агентах.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело в отношении 46-летнего Семёна Слепакова по обвинению в уклонении от исполнения обязательств, установленных российским законодательством для иностранных агентов.

Согласно информации ведомства, за прошедший год артист уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности в статусе иноагента. Несмотря на это, Слепаков продолжил публиковать контент в социальных сетях без требуемой законом РФ маркировки.

Семён Слепаков*

Предыстория статуса иноагента

Стоит отметить, что Семён Слепаков покинул Россию и переехал в Израиль в октябре 2022 года, осудив при этом специальную военную операцию и выступив с видеообращением, где призывал к немедленному прекращению боевых действий на территории Украины. В апреле 2023 года его официально включили в список иностранных агентов, после чего артист безуспешно пытался оспорить этот статус в судебном порядке.

Фото: slepakovsemyon/Instagram

