52-летняя Екатерина Волкова отправилась в путешествие по Европе и провела эффектную фотосессию на улицах Милана.
Для съёмки актриса выбрала смелый и лаконичный монохромный образ. Она предстала в кожаном лифе шоколадного оттенка и длинной облегающей юбке из того же материала. Образ дополнили мюли на шпильке и узкие солнцезащитные очки, придавшие образу современное звучание.
Волкова позировала на фоне архитектуры Милана, органично вписавшись в городской пейзаж. Наряд подчеркнул её стройную фигуру и длинные ноги, а лёгкая небрежность в укладке добавила образу непринуждённости и лёгкого шарма.
«За два дня в Милане успела познакомиться с прекрасным фотографом — и у нас получилась такая street style съёмка», — поделилась актриса, известная по сериалу «Скорая помощь».
Поклонники активно отреагировали на новые кадры. В комментариях пользователи отметили не только смелость образа, но и внешний вид актрисы:
«Насколько же красива женщина, которая по-настоящему любит себя»,
«Роскошная женщина»,
«Потрясающие фото, вы великолепны», — написали подписчики.
