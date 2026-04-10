52-летняя Екатерина Волкова отправилась в путешествие по Европе и провела эффектную фотосессию на улицах Милана.

Для съёмки актриса выбрала смелый и лаконичный монохромный образ. Она предстала в кожаном лифе шоколадного оттенка и длинной облегающей юбке из того же материала. Образ дополнили мюли на шпильке и узкие солнцезащитные очки, придавшие образу современное звучание.

Волкова позировала на фоне архитектуры Милана, органично вписавшись в городской пейзаж. Наряд подчеркнул её стройную фигуру и длинные ноги, а лёгкая небрежность в укладке добавила образу непринуждённости и лёгкого шарма.

«За два дня в Милане успела познакомиться с прекрасным фотографом — и у нас получилась такая street style съёмка», — поделилась актриса, известная по сериалу «Скорая помощь».

Поклонники активно отреагировали на новые кадры. В комментариях пользователи отметили не только смелость образа, но и внешний вид актрисы:

«Насколько же красива женщина, которая по-настоящему любит себя»,

«Роскошная женщина»,

«Потрясающие фото, вы великолепны», — написали подписчики.