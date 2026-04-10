29-летняя актриса Барби Феррейра, которая прославилась благодаря роли в сериале «Эйфория», посетила премьеру фильма «Лица смерти» снятого в жанре ужасов, который является римейком фильма 1978 года.

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а актриса пришла на него в платье от бренда Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2025, которое было выполнено из черной кожи с тиснением под рептилию, имело широкие плечи и корсет со шнуровкой.

Шнуровка на платье также повторялась на рукавах, юбке и декольте, что делало образ более интересным и драматичным.

Однако главным акцентом образа стала обувь актрисы, ведь Барби надела прозрачные мюли, а также покрасила пальцы красной краской. Этот кровавый эффект был намеком на кровавый сюжет фильма, в котором актриса, кстати, исполнила главную роль.

Барбара Феррейра родилась 14 декабря 1996 года в Нью-Йоркском Квинсе, позже переехала в Мейвуд, штат Нью-Джерси. Училась в средней школе Хакенсак. Она имеет бразильское происхождение и воспитывалась матерью, тётей и бабушкой. Известно, что её мать работает шеф-поваром. Феррейра начала свою карьеру, отправив свои фото на открытый кастинг для американской одежды. С тех пор она снималась для таких брендов, как Aerie, Adidas, Asos, Forever 21, H & M, Missguided и Target. В 2016 году журнал Time включил её в свой список «30 самых влиятельных подростков». Феррейра сняла клип «So Cool» от Dounia.

Феррейра снялась в 10-серийном сериале про этикет «Как вести себя», за который получила Webby Awards. Она также снималась в сериале Body Vogue Body Party о бодипозитиве. Кроме того, Феррейра сыграла Эллу в двух эпизодах сериала HBO «Развод» и играла одну из основных ролей старшеклассницы Кэт в сериале HBO «Эйфория».