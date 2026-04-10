В свой 24-й день рождения Мария Юмашева, внучка первого российского президента Бориса Ельцина, порадовала подписчиков в Instagram. Она опубликовала теплый архивный кадр со своими родителями — Татьяной и Валентином Юмашевыми, а также совершенно новое, искреннее фото со своим бойфрендом Глебом Березовским. "Спасибо за жизнь", — лаконично, но с глубоким смыслом подписала свой пост именинница. Кроме того, Мария не смогла не поделиться трогательным снимком со своим 28-летним возлюбленным Глебом Березовским, репостнув его поздравление в свои Stories.

Семейные узы

Стоит отметить, что Мария является единственной дочерью Татьяны Юмашевой, младшей наследницы Бориса Ельцина, и ее третьего супруга Валентина Юмашева. Их брак был заключен в 2002 году, и в том же году на свет появилась Мария. Для Татьяны это был третий союз: ранее она была замужем за Виленом Хайруллиным (от этого брака у нее есть сын Борис) и Леонидом Дьяченко (сын Глеб). У Валентина Юмашева также есть дочь Полина от предыдущих отношений, которая в свое время была замужем за известным миллиардером Олегом Дерипаской.

Интересы и личная жизнь Марии

Мария Юмашева получила прекрасное образование в Великобритании, свободно говорит на нескольких языках и страстно увлекается фотографией. В 2023 году общественности стало известно о ее романтических отношениях с Глебом Березовским, который является младшим сыном покойного бизнесмена Бориса Березовского, когда-то входившего в ближайшее окружение Ельцина. Эта красивая пара часто радует своих подписчиков романтичными кадрами и активно исследует мир в совместных путешествиях.

Бывший роман

До того, как в ее жизни появился Глеб Березовский, Мария пережила заметный роман с известным футболистом Федором Смоловым. Тогда ей было всего 17 лет. Однако в 2022 году их отношения подошли к концу.