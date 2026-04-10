В сияющем Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера нового сезона культового сериала «Эйфория», собравшая весь звёздный состав на красной дорожке. Однако внимание публики и фотографов приковал один весьма показательный момент: Зендая, казалось, демонстративно избегала совместных снимков со своей коллегой Сидни Суини. Это не осталось незамеченным. Долго ходившие слухи о давней неприязни между актрисами, подогреваемые западными таблоидами, которые часто упоминали о принципиальном нежелании 28-летней Зендаи общаться с Сидни из-за её политических убеждений (Суини открыто поддерживает республиканцев) и участия в сомнительных рекламных проектах, теперь получили, по мнению многих, неоспоримое подтверждение прямо на глазах у всех.

Зендая.

Сидни Суини и Мод Апатоу.

Несмотря на негласную напряжённость, обе звезды выглядели безупречно. 28-летняя Зендая, о чьём предполагаемом замужестве активно говорят, блистала в элегантном коричневом атласном платье от Ashi Studio с эффектной открытой спиной, украшенном бриллиантовыми серьгами. Её 29-летняя коллега Сидни Суини выбрала для мероприятия винтажное белоснежное платье из коллекции Pierre Cardin 2007 года, дополненное пышным поясом-бантом и воздушной драпировкой, напоминающей «ангельские» крылья.

Корни разногласий

Стоит отметить, что этот конфликт между ярчайшими звёздами «Эйфории» имеет давнюю историю. Поговаривают, что Зендая начала дистанцироваться от Сидни ещё на съёмках второго сезона. При этом сама Суини никогда не скрывала своей принципиальной позиции, неоднократно заявляя: «Я не собираюсь менять свои взгляды ради окружающих».

Причины неоднозначной репутации

Сложное отношение к Сидни Суини в Голливуде и среди общественности объясняется целым рядом инцидентов. Одним из самых громких стал скандал вокруг рекламной кампании джинсов American Eagle летом 2025 года. Слоган, дерзко играющий словами «jeans» (джинсы) и «genes» (гены), звучал провокационно: «У Сидни Суини отличные гены». Это вызвало бурю негодования в социальных сетях, где многие увидели в нём продвижение идей евгеники и расового превосходства, особенно учитывая «нордическую» внешность актрисы — голубые глаза и светлые волосы.

Не меньше споров вызывает и её открытая политическая позиция. В прошлом году общественность узнала, что с июня 2024 года Суини зарегистрирована как республиканский избиратель во Флориде. Эта новость немедленно привлекла внимание Дональда Трампа, который не упустил случая публично похвалить актрису и её скандальную рекламу, назвав её «горячей».

Двойственность публичного образа

Репутация Сидни также постоянно подвергается нападкам из-за её публичного образа. Критики не устают указывать на чрезмерно откровенные наряды на красных дорожках и провокационные фотосессии. Причём дело не столько в демонстрации тела, сколько в кажущейся двойственности самой Сидни. С одной стороны, она даёт интервью, где искренне жалуется на сексуализацию своего образа и навязчивое внимание к внешности. С другой — продолжает выбирать для публичных выходов всё более «голые» платья и участвовать в весьма пикантных съёмках, включая рекламу нижнего белья собственного бренда Syrn.

Недавно масла в огонь подлило и заявление легендарной Ким Новак, секс-символа Голливуда 50-х. Она открыто выступила против того, чтобы Сидни Суини сыграла её в байопике, аргументируя это тем, что та «всегда выглядит сексуализированно».