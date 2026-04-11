Супермодель Паулина Поризкова, которой недавно исполнился 61 год, решила порадовать поклонников по-особенному, продемонстрировав свою великолепную фигуру в бикини. В своём аккаунте Instagram Паулина выложила искреннее видео, где она предстала в одном лишь купальнике. Без стеснения и с лёгкой долей самоиронии, модель показала себя со всех сторон, демонстрируя результаты упорного труда над своим телом.

Путь к самопринятию

Поризкова поделилась своими мыслями о принятии себя: "Я примеряю это новое бикини, и мне вспоминается, какой долгий путь к самопринятию я прошла. Я понимаю, что это может звучать дико, но 40 лет назад, когда мне был 21 год и я была на пике славы супермодели, я чувствовала себя неуверенно из-за бесконечных сравнений с другими девушками. Казалось, я никогда не была достаточно хороша. И вот сегодня я примеряю это бикини и напрягаю мышцы, над которыми так усердно работала, избавляясь от целлюлита, не столько для того, чтобы выглядеть в этом бикини как можно лучше, сколько для того, чтобы выглядеть как можно лучше в свои 61 год," — написала Поризкова.

Активная борьба с эйджизмом

Это не первый раз, когда Поризкова смело демонстрирует свою фигуру в нижнем белье и купальниках. На протяжении последних лет модель активно выступает против эйджизма, делясь неретушированными снимками и вдохновляя женщин не бояться естественных изменений, которые приносит возраст. Она убеждена: "Старение — это привилегия".

В одном из своих видеообращений Паулина искренне рассказала, что снялась в кружевном белье, чтобы показать своё тело таким, какое оно есть, без прикрас. Она подчеркнула: "Дым и зеркала, народ. Вот как можно на мгновение создать красивую иллюзию. Правда в том, что гравитация берёт своё. Но именно гравитация сделала вас сильнее". На критические замечания о том, что "стареющее тело" выглядит нелепо, супермодель парирует, что именно наши несовершенства придают нам истинную уникальность.

Жизнь супермодели: от трудностей до любви

Паулина Поризкова по праву считается одной из самых востребованных супермоделей 1980-х годов и вошла в историю как первая уроженка Восточной Европы, появившаяся на обложке легендарного Sports Illustrated Swimsuit Issue. Её детство было полно испытаний: в возрасте трёх лет она осталась в Чехословакии под опекой бабушки, пока её родители спасались от советских войск. Воссоединение с семьёй произошло лишь спустя семь долгих лет.

На протяжении почти 30 лет Поризкова была замужем за лидером культовой группы The Cars Риком Окасеком, с которым у них родилось двое сыновей. В 2018 году их брак завершился разводом, а всего через год модель пережила страшное потрясение, обнаружив бывшего мужа мёртвым в их нью-йоркской квартире. Позднее выяснилось, что Окасек лишил её и детей наследства, указав в завещании, будто она его "бросила". Несмотря на все трудности, в 2025 году Паулина обрела новое счастье, обручившись со сценаристом Джеффом Гринштейном, известным по работе над такими популярными сериалами, как "Друзья" и "Отчаянные домохозяйки".

Фото: paulinaporizkov/Instagram