Президент Франции Эммануэль Макрон и его элегантная супруга Брижит совершили значимый визит в Ватикан, где им выпала честь встретиться с Папой Римским Львом XIV. Глава французского государства не замедлил поделиться этими знаменательными моментами в своём Instagram, опубликовав серию снимков, сделанных во время посещения Апостольского дворца. Под фотографиями Макрон выразил свои чувства: "Очень рад встрече с Его Святейшеством папой Львом XIV. Мы разделяем одно и то же убеждение: перед лицом раскола в мире работа во имя мира — это одновременно долг и императив".

Для этой торжественной аудиенции первая леди Франции предпочла изысканное платье-пальто, достигающее длины ниже колен, дополнив образ элегантным шарфом, закрывающим шею.

Дресс-код для встречи с понтификом

Выбор Брижит Макрон в пользу строгого чёрного монохромного наряда для встречи с Папой Римским не случаен – это дань многовековой традиции. Согласно протоколу, первые леди обязаны появляться перед понтификом в одежде чёрного цвета. Привилегия отступить от этого правила и выбрать белый наряд (так называемый "privilège du blanc") предоставляется исключительно королевам и княгиням католических монархий, например, как в случае с Монако.

Личная жизнь под пристальным вниманием

Стоит отметить, что взаимоотношения Эммануэля Макрона и его супруги Брижит постоянно находятся под пристальным вниманием общественности как во Франции, так и за её пределами. Причиной тому – значительная разница в возрасте между супругами: Брижит старше мужа на 24 года, и когда-то она была его школьной учительницей. Помимо этого, во французском обществе активно циркулируют слухи о том, что Брижит якобы родилась мужчиной. В связи с этими утверждениями Эммануэль и Брижит были вынуждены даже предоставлять в суде доказательства, опровергающие её трансгендерность, в ходе разбирательства против журналисток, распространявших подобные слухи.

Сами супруги, кажется, порой только подогревают интерес к своей личной жизни. В прошлом году, например, широкий резонанс вызвал видеоролик, на котором Брижит даёт пощёчину своему мужу, президенту Франции. После этого инцидента Эммануэль Макрон с улыбкой прокомментировал ситуацию, заявив, что они с женой всего лишь "дурачились". Даже спустя почти год, в апреле 2026 года, этот эпизод стал поводом для шутки от тогдашнего президента США Дональда Трампа, который в свойственной ему манере заметил, что Макрон "до сих пор восстанавливается" после удара жены.

