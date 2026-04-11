Спустя полгода после рождения третьего ребёнка, несравненная Рианна наконец-то порадовала поклонников первым публичным выходом со своей очаровательной дочерью Роки Айриш Мейерс, рождённой от любимого A$AP Rocky. 38-летнюю поп-диву, нежно держащую малышку на руках, запечатлели вездесущие папарацци на улицах чарующего Парижа.

Известная своим безупречным вкусом, смелыми фэшн-экспериментами во время беременностей и страстной любовью к винтажу, Рианна, похоже, с пелёнок прививает дочери чувство стиля. Маленькая Роки, удобно устроившись на руках у своей знаменитой мамы, уже демонстрирует модный дебют, красуясь в раритетной шапочке Dior из коллекции 2002 года. Это истинное заявление о моде!

Большая и счастливая семья

Вспомним, что роман Рианны с рэпером A$AP Rocky длится уже пять лет, и пара успела создать настоящую династию. В 2022 году их семья пополнилась первенцем, сыном Ризой, а в 2023 году мир приветствовал второго мальчика – Риота. Невероятно, но уже в прошлом году, на культовом Met Gala, Рианна шокировала всех объявлением о третьей беременности, и в сентябре у них родилась долгожданная дочь Роки. А совсем недавно, буквально накануне, в звёздных кругах вновь заговорили о возможном четвёртом пополнении в семействе!

Фото: badgalriri, Instagram.