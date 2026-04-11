Актёр Данила Якушев и его юная избранница, разница в возрасте между которыми превышает два десятилетия, делятся своими планами на будущее.

Известный 40-летний актёр Данила Якушев поделился в беседе с журналистами своими заветными мечтами о семейном счастье, которое он планирует построить со своей 19-летней возлюбленной Кристиной Недуруевой. Предложение руки и сердца Якушев сделал Кристине в декабре минувшего года.

Данила с теплотой рассказал, что его молодая избранница Кристина не видит себя в мире шоу-бизнеса. "Она не будет ни актрисой, ни певицей. Она хочет семью, она хочет детей, она хочет заниматься курами и помидорами", — подчеркнул актёр.

Актёр отметил, что Кристина — его верная спутница, они вместе объехали порядка шестидесяти городов в рамках гастролей. Данила также признался, что рядом с юной невестой ощущает себя значительно моложе: "Она мне даёт жизненную молодую энергию, которой мне не хватает". Влюблённые уже вынашивают планы по обустройству своего участка, мечтая о теплице, курятнике и полноценном домашнем хозяйстве.

Данила Якушев и Кристина Недуруева.

Их знакомство произошло благодаря социальным сетям. Даниле в рекомендациях попалось интервью юной девушки с Патриков, где она искренне рассуждала о мечте выйти замуж. Актёр не удержался и написал ей, после чего состоялась их первая личная встреча. По признанию самой Кристины, между ними сразу же проскочила искра. На тот момент ей было лишь 17 лет.

О реакции на разницу в возрасте

Не избежала пара и шквала критики в соцсетях по поводу значительной разницы в возрасте. 19-летняя Кристина смело отвечала всем недоброжелателям: "Нет, он не извращенец, просто он не ожидал, что влюбится в такую юную. Меньше 20—23 лет мне никто не давал, как и он. Я уже давно работала, хорошо зарабатывала, была зрелой девушкой с правильными ценностями, хотела полюбить и построить семью". Девушка не скрывала, что поначалу 21-летняя разница её немного смущала, но вскоре эти мысли ушли на второй план. Совместная жизнь началась за месяц до её совершеннолетия. "Есть моменты, когда я веду себя как типичный подросток, а он бухтит как старый дед", — с юмором отмечала Недуруева.

Предложение на Алтае

Незабываемое предложение руки и сердца Данила сделал в декабре 2025 года на живописном Алтае, опустившись на колено посреди заснеженных горных вершин. Кристина без колебаний ответила заветное "да".

Планы на свадьбу и будущее

Торжественная церемония бракосочетания намечена на лето: 17 июля состоится официальная регистрация в ЗАГСе, а 18 июля — пышное торжество и венчание в церкви. В своих личных блогах Кристина откровенно делилась мечтами о материнстве уже в 20 лет, а также о будущей карьере успешного блогера и телеведущей.

Прошлые отношения актёра

До встречи с Кристиной, Данила Якушев был в отношениях с актрисой Марией Пироговой, с которой познакомился на съёмках сериала "Молодёжка", а также с фотомоделью Раей Гришиной.

