Недавно первая ракетка мира, яркая Арина Соболенко, оказалась в центре жаркой дискуссии с блогером-комиком Арисом Йегером. Причиной стало его замечание о её предпочтении к обилию ювелирных украшений. В социальных сетях мгновенно разлетелось видео, где Йегер, позиционирующий себя как представитель "олд мани", заявил Соболенко, что носить такое количество бриллиантов — это попросту дурной тон. Он даже предложил ей свои уроки хорошего вкуса.

"Ты носишь столько бриллиантов — это выглядит так, будто ты постоянно пытаешься выпендриться. Ты не такой человек. Но ты человек "нью мани", и это нормально. Я лишь хочу научить тебя, как тот, кто "олд мани". И я хочу, чтобы ты знала: это отвратительно — ходить с таким количеством бриллиантов", — безапелляционно заявил Арис.

Арина, не теряя ни секунды, дала острый ответ, парировав: "Я slavic girl, мы любим такое". Блогер не сдавался, продолжая свою критическую линию, но тут же вступилась подруга теннисистки, задав Арису колкий вопрос: "Какая slavic girl тебя обидела?". На что комик поспешил заверить, что его претензии не личные, а скорее к "славянам" в целом, которые, по его мнению, "носят слишком много, слишком выпендриваются".

О спортивных достижениях Арины

Арина Соболенко по праву носит титул первой ракетки мира. Её впечатляющий послужной список включает четыре победы на турнирах Большого шлема. Кроме того, она вошла в историю как первая белорусская теннисистка, сумевшая возглавить мировой рейтинг.

Личная жизнь и помолвка

В марте этого года в жизни 27-летней Арины произошло поистине радостное событие: она объявила о помолвке с 36-летним бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Её обручальное кольцо, украшенное овальным бриллиантом весом более 12 каратов и изумрудными вставками (изумруды – любимый камень теннисистки), оценивается ювелирами почти в миллион долларов. Спортсменка открыто делилась, что именно Франгулис стал её опорой и помог справиться с тяжёлым периодом после трагической гибели её бывшего бойфренда, хоккеиста Константина Кольцова, который ради отношений с Соболенко оставил свою жену и троих детей.

