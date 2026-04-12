Мировая звезда тенниса Арина Соболенко не оставила без внимания критику блогера Ариса Йегера по поводу её ювелирных предпочтений, вызвав бурные обсуждения среди фанатов.
Недавно первая ракетка мира, яркая Арина Соболенко, оказалась в центре жаркой дискуссии с блогером-комиком Арисом Йегером. Причиной стало его замечание о её предпочтении к обилию ювелирных украшений. В социальных сетях мгновенно разлетелось видео, где Йегер, позиционирующий себя как представитель "олд мани", заявил Соболенко, что носить такое количество бриллиантов — это попросту дурной тон. Он даже предложил ей свои уроки хорошего вкуса.
"Ты носишь столько бриллиантов — это выглядит так, будто ты постоянно пытаешься выпендриться. Ты не такой человек. Но ты человек "нью мани", и это нормально. Я лишь хочу научить тебя, как тот, кто "олд мани". И я хочу, чтобы ты знала: это отвратительно — ходить с таким количеством бриллиантов", — безапелляционно заявил Арис.
Арина, не теряя ни секунды, дала острый ответ, парировав: "Я slavic girl, мы любим такое". Блогер не сдавался, продолжая свою критическую линию, но тут же вступилась подруга теннисистки, задав Арису колкий вопрос: "Какая slavic girl тебя обидела?". На что комик поспешил заверить, что его претензии не личные, а скорее к "славянам" в целом, которые, по его мнению, "носят слишком много, слишком выпендриваются".
О спортивных достижениях Арины
Арина Соболенко по праву носит титул первой ракетки мира. Её впечатляющий послужной список включает четыре победы на турнирах Большого шлема. Кроме того, она вошла в историю как первая белорусская теннисистка, сумевшая возглавить мировой рейтинг.
Личная жизнь и помолвка
В марте этого года в жизни 27-летней Арины произошло поистине радостное событие: она объявила о помолвке с 36-летним бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом. Её обручальное кольцо, украшенное овальным бриллиантом весом более 12 каратов и изумрудными вставками (изумруды – любимый камень теннисистки), оценивается ювелирами почти в миллион долларов. Спортсменка открыто делилась, что именно Франгулис стал её опорой и помог справиться с тяжёлым периодом после трагической гибели её бывшего бойфренда, хоккеиста Константина Кольцова, который ради отношений с Соболенко оставил свою жену и троих детей.
