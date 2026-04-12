44-летняя Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа, впервые открыто заговорила о трагической кончине своей матери Иваны, ушедшей из жизни в 2022 году. Этими глубоко личными откровениями она поделилась в эфире подкаста Diary of a CEO.

Иванка не смогла сдержать слёз, вспоминая свою маму, 73-летнюю Ивану Трамп (в девичестве Зельничкову), которую нашли без сознания на лестнице её манхэттенского дома 14 июля 2022 года. В тот же день она скончалась. "Потеря родителя — это всегда внезапно, особенно после ковида, который украл у нас столько лет", — призналась Иванка в подкасте, едва сдерживая эмоции при воспоминаниях о матери. Она также выразила сожаление, что трое её детей не успели провести больше драгоценного времени со своей бабушкой.

Дональд и Ивана Трамп со своей дочерью Иванкой

Тяжёлые испытания в семье

Иванка также поведала о борьбе своего супруга, Джареда Кушнера, с раком щитовидной железы, который был диагностирован ещё в 2019 году. Вторая операция Джареда состоялась в августе 2022 года, всего через несколько недель после кончины её матери. Череда этих изнурительных событий заставила Иванку обратиться за профессиональной психологической помощью. "Я хотела убедиться, что могу быть сильной", — откровенно заявила она.

Воспоминания о покушении

В ходе того же подкаста Иванка вспомнила и о покушении на её отца, 79-летнего Дональда Трампа, произошедшем в июле 2024 года в Пенсильвании. "Я была в ужасе, я боялась и хотела защитить своих детей. Слава богу, я не верила, что случилось самое худшее, — сказала Иванка. — И слава богу, что этого не произошло". Примечательно, что она подчеркнула отсутствие ненависти к тем, кто стоял за организацией этого инцидента.

Дональд Трамп и его дочь Иванка

Новая глава жизни

В 2021 году Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер оставили Белый дом, перебравшись во Флориду, где полностью посвятили себя воспитанию троих детей. С тех пор Иванка крайне редко появляется в публичном пространстве и не делится деталями своей частной жизни. Тем временем её супруг продолжает играть важную роль в администрации Трампа, выполняя обязанности специального посланника по вопросам мирных переговоров.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми

История Иваны Трамп

Стоит напомнить, что Ивана, вышедшая замуж за Дональда Трампа в 1977 году, была родом из Чехословакии. В Нью-Йорке она построила впечатляющую карьеру в качестве модели и успешной бизнесвумен. В браке с Дональдом у них родились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Однако в 1992 году их брак распался. После её кончины разгорелся громкий скандал, когда стало известно, что Трамп принял решение похоронить свою бывшую супругу на территории своего поля для гольфа, что, по слухам, было сделано с целью налоговой экономии.

Браки Дональда Трампа

Всего Дональд Трамп был женат трижды. После Иваны его второй супругой стала актриса Марла Мэйплс, с которой он прожил в браке с 1993 по 1999 год и от которой у него родилась дочь Тиффани. С 2005 года он состоит в браке с моделью Меланией, которая в 2006 году подарила ему сына Бэррона.

