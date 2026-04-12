На музыкальной премии в Москве Анна Седокова снова оказалась в центре внимания — и на этот раз всё дело было в её провокационном образе.

Минувшим вечером прошла крупная музыкальная премия, собравшая главных представителей шоу-бизнеса. Красная дорожка традиционно превратилась в модный подиум: звёзды демонстрировали эффектные наряды, однако именно Седокова перетянула на себя максимум внимания.

Для выхода певица выбрала дерзкий и откровенный образ — ярко-красное платье со шнуровкой. Наряд подчёркивал фигуру и выглядел настолько смело, что многие гости не скрывали удивления. Появление артистки произвело настоящий фурор и стало одной из самых обсуждаемых тем вечера.

Журналисты сразу поинтересовались деталями образа. Седокова не стала интриговать: по её словам, наряд — результат совместной работы со стилистом. «Мы сами придумали», — коротко прокомментировала певица.

В течение вечера Анна выглядела уверенно и расслабленно: много улыбалась, охотно общалась с коллегами и обсуждала новые проекты. В шутливой форме она даже пообещала знакомым в следующий раз выбрать более сдержанный образ. «Это я просто по дресс-коду пришла», — с иронией отметила звезда.