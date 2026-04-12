K-pop артистка Даён поделилась своими переживаниями по поводу внезапно обрушившейся славы на Шайло, наследницу Анджелины Джоли и Брэда Питта, после её участия в клипе.

K-pop-исполнительница из Южной Кореи, Даён (Dayoung), чей новый клип недавно прославился благодаря участию дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, решительно опровергла слухи. Она заявила, что 19-летняя Шайло попала в её проект вовсе не по протекции знаменитых родителей.

Анонимный кастинг и яркий талант

По словам артистки, Шайло проявила себя на отборе танцоров анонимно, но её харизма и талант были заметны ещё до того, как она начала двигаться.

"Участвовала на общих основаниях на открытом кастинге в Лос-Анджелесе. Около 700 человек подали заявки, из них 200 прошли очный отбор и каждый из них в течение 15 минут должен были освоить нашу хореографию. Мы сгруппировали их в группы по семь человек и присвоили им номера. Затем каждая группа выходила и танцевала одновременно, пока мы оценивали их и выбирали", — рассказала Даён на радио KBS Cool FM.

Даён до сих пор отчётливо помнит, что Шайло, выступавшая тогда под псевдонимом Ши, имела номер 7.

"Она была одета в футболку с короткими рукавами и в прямые джинсы Zara. Это были не супермодные джинсы, а просто обычные. Хотя другие претенденты пришли одетые, так же [ярко] как я сейчас. Но в тот момент, когда она стала танцевать, атмосфера в комнате изменилась. Поэтому я сразу же сказала директору: "О, мне она нравится. Я точно хочу выбрать её", — вспомнила певица.

Неожиданное открытие личности

Артистка призналась, что личность Ши открылась ей лишь по возвращении в Корею, уже после завершения съёмок.

"Мы хорошо отработали вместе, и только после того, как я вернулась в Корею и мы стали делать титры для клипа, я поняла, кто это. Конечно, я была шокирована. Потому что, честно говоря, когда мы репетировали и снимали клип, мы не задавали танцорам вопрос: "Чем занимаются ваши родители?". Обычно ты не интересуешься такими вещами", — со смехом сказала она.

Беспокойство за юную звезду

Даён подчеркнула, что её "больше всего беспокоит" Шайло, ведь она "действительно очень молода" и сейчас оказалась под пристальным вниманием публики.

"Я была очень осторожна. Ради неё я специально не стала объявлять о её участии в клипе. Если бы она хотела, она сама бы об этом рассказала. Но потом все уже узнали об этом после выхода тизера. Думаю, с этим уже ничего нельзя было поделать", — отметила Даён.

На вопрос о содержании их англоязычных бесед с Шайло, Даён ответила, что это были исключительно бытовые диалоги и обсуждение рабочих моментов.

"На самом деле не было ничего особенного, всё как обычно, повседневные разговоры. Типа, мы вместе ели и репетировали… что-то в этом роде. Она интересовалась: "Даён, как мне сыграть эту роль? Как бы ты хотела, чтобы я здесь двигалась?" — припомнила она.

"Ши действительно большая страсть к танцам. И, насколько я знаю, это был её первый k-pop-клип. Так что, я думаю, это была хорошая возможность для неё", — заключила Даён.

Клип Даён на трек What’s a Girl to Do, в котором снялась Шайло, за три дня собрал более миллиона просмотров, хотя ранее популярность певицы была относительно скромной (чуть более 700 тысяч подписчиков в Instagram). Тем не менее, дебют дочери Джоли и Питта вызвал неоднозначную реакцию в интернете.