Известная актриса Екатерина Волкова, которой исполнилось 44 года, поделилась в своих социальных сетях шокирующей новостью: её уволили из Театра комедии, где она преданно служила целых десять лет, ссылаясь на возраст. «Кто я такая, чтобы молчать о том, что случилось месяц назад? Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе, но в театре, где я служила, она оказалась главной", — цитирует свои слова Волкова. По её словам, художественный руководитель объяснил это решение несколькими факторами: нежеланием Волковой участвовать в неинтересных ей проектах, отсутствием подходящих ролей и, что самое болезненное, тем, что она "старая". Это слово, как призналась актриса, прозвучало для неё как настоящий приговор. Стоит отметить, что с 2011 года художественным руководителем Московского театра комедии является Сергей Ефремов.

Екатерина Волкова выразила своё возмущение, написав: "Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно", а низко и некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более. Одни двери закрылись, но другие уже открылись. Сами".

Волна поддержки и слова благодарности

Эта новость мгновенно вызвала шквал эмоций и обсуждений в комментариях под постом Екатерины. Поклонники не скупились на слова поддержки и любви, выражая своё негодование и восхищение: "Потеряли прекрасную "старую" Катю", "Театр очень пожалеет об этом", "То есть талант и мастерство не считаются", "Правда какой-то абсурд", "Какой кошмар", "Если старость выглядит именно так, то я готова в неё окунуться". В ответ на такую мощную поддержку Екатерина Волкова выразила искреннюю благодарность и подчеркнула, что, несмотря на все произошедшее, период её службы в Театре комедии был "действительно хорошим".

Карьера и личная жизнь звезды

Напомним, Екатерина Волкова — талантливая актриса театра и кино, чья популярность взлетела благодаря яркой роли Веры в культовом сериале "Воронины". С 2010 года её личная жизнь связана с танцором Андреем Карповым, вместе с которым она воспитывает дочь Елизавету. Несмотря на серьёзный кризис в отношениях, пережитый в 2013 году, пара сумела сохранить свой брак и в 2026 году отметила уже 16 лет совместной жизни.

Фото: volkovihome/Instagram.