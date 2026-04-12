Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Срочно вынимаем ключ! Почему оставленный в замке на ночь ключ — это не защита, а подарок для вора

Lifenews
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Срочно вынимаем ключ! Почему оставленный в замке на ночь ключ — это не защита, а подарок для вора

Распространенное заблуждение о безопасности жилья может обернуться катастрофой. Специалисты по безопасности предупреждают: привычка оставлять ключ в замке на ночь не только бесполезна, но и крайне опасна.

Казалось бы, безобидный "лайфхак" — оставлять ключ в замке на ночь, чтобы защититься от незваных гостей — на деле оборачивается серьезной угрозой. Преступники могут использовать это в своих целях, и даже с большей легкостью. Специалисты по безопасности раскрывают секреты метода "бампинга" и настаивают на выборе более надежных методов защиты вашего дома.

Множество домовладельцев, стремясь обеспечить себе спокойный сон, тщательно запирают двери и оставляют ключ прямо в замке. Они убеждены, что таким образом воры не смогут воспользоваться отмычками и проникнуть в жилище. Увы, это убеждение — глубокое заблуждение.

Опасный "лайфхак": почему ключ в замке — это риск?

Эксперты в один голос заявляют: для опытных грабителей ключ, торчащий в замке, не просто не помеха, а порой даже облегчает им задачу по проникновению в дом.

Что такое "бампинг" и как он работает?

Особенно это касается коварного метода, известного как "бампинг", который позволяет вскрыть замок буквально за несколько мгновений. Суть метода проста, но эффективна: преступники применяют особый ключ и резкое, точно выверенное движение, которое на долю секунды выравнивает внутренний механизм замка, делая его уязвимым.

Как защитить свой дом по-настоящему?

Именно поэтому специалисты категорически рекомендуют отказаться от этой опасной привычки и вместо нее применять по-настоящему надежные меры безопасности, такие как:

  • высококачественные замковые системы;

  • современные системы сигнализации;

  • эффективные камеры видеонаблюдения;

  • чувствительные датчики движения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео