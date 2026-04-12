Ваш старый смартфон — «бомба замедленного действия»: что нужно знать

Журналисты издания SlashGear предупредили пользователей о рисках, связанных с неправильным хранением старых смартфонов. Многие привыкли складывать неиспользуемые устройства в ящики стола или оставлять их на полках, считая, что выключенный телефон не представляет никакой опасности. Однако это не совсем так.

Старые смартфоны дома могут загореться: предупреждение экспертов

По словам специалистов, даже неработающий смартфон может стать потенциальной угрозой из-за аккумулятора. Такие устройства они называют «бомбой замедленного действия».

Главная проблема связана с литий-ионными батареями, которые со временем неизбежно изнашиваются. В процессе деградации они становятся менее стабильными и более склонными к перегреву. В определённых условиях это может привести к самовозгоранию и, как следствие, к пожару.

В качестве примера журналисты привели случай популярного блогера Аруна Майни, известного по YouTube-каналу Mrwhosetheboss с аудиторией более 22 миллионов подписчиков. Он хранит дома десятки смартфонов, и во время аномальной жары в Великобритании несколько из них неожиданно загорелись.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации не являются исключением. При неправильном хранении старые устройства действительно могут представлять риск.

Чтобы снизить вероятность проблем, специалисты рекомендуют перед длительным хранением заряжать аккумулятор примерно до 50%. Это считается оптимальным уровнем, при котором батарея меньше подвержена деградации.

Кроме того, эксперты советуют не использовать устаревшие смартфоны для выхода в интернет. Старые устройства часто не получают обновлений безопасности и остаются уязвимыми перед современными кибератаками.

Таким образом, даже забытый в ящике телефон может представлять опасность — как для безопасности дома, так и для ваших данных.