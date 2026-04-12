Максим Галкин порадовал подписчиков новыми снимками своей дочери Лизы, сделанными во время отдыха в Нью-Йорке. Девочка, сопровождающая отца без Аллы Пугачёвой, вызвала бурю эмоций у фанатов, которые единогласно отметили её невероятное сходство с Примадонной.

Максим Галкин недавно поделился с публикой очаровательными фотографиями своей дочери Лизы, сделанными в Нью-Йорке, где артист проводит отпуск с детьми. Эти кадры мгновенно привели поклонников в полный восторг. Многие с умилением отмечали, как сильно звёздная наследница похожа на свою знаменитую маму, Аллу Пугачёву. Комментарии под публикацией были полны восхищения: "Лиза — копия Аллы Пугачёвой", "Потрясающая дочка с молодым отцом", "Очень красивые", "Милота", "Восторг! Какие вы красивые! Лизочка как выросла! Любим вас всех", "Восхитительно", "Лиза красавица".

Жизнь на Кипре и слухи о переезде

Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой, которой исполнилось 76 лет, и их 12-летними близнецами Гарри и Лизой, в настоящее время проживает на Кипре. Недавно в медиапространстве активно обсуждались слухи о возможном новом переезде семьи. Предполагалось, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке звёздная чета рассматривает вариант смены страны проживания.

Беспокойство за здоровье Примадонны

В последнее время состояние Аллы Пугачёвой вызывает заметную тревогу у её многочисленных поклонников. Артистку, которая заметно похудела и вынуждена опираться на трость, всё чаще видят во время прогулок по Лимасолу. Друзья певицы также подтверждают, что медицинское обслуживание на Кипре оставляет желать лучшего по сравнению с другими странами. Помимо этого, активно циркулировали слухи о том, что Алла Борисовна прибегала к омолаживающим процедурам, возможно, даже к пластической хирургии лица, находясь в Израиле.