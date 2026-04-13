Яна Рудковская вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за своих роскошных нарядов или громких проектов, а из-за неуклюжего использования фотошопа. Свежие кадры 51-летней светской львицы, жены прославленного фигуриста Евгения Плющенко, сделанные на райских Мальдивах, вместо ожидаемых комплиментов обрушили на неё шквал едких замечаний и обвинений в чрезмерной ретуши. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо очевидных искажений, превративших пляжные снимки звезды в повод для всеобщего веселья. "Почему у неё ноги не пропорциональны телу и ступня 48-го размера?", "Чистой воды фотошоп", "Опять себе ноги вытянула", "Сила фотошопа", "Неужто сама не понимает, что выглядит смешно с таким фотошопом", — пишут пользователи под пляжными фото Рудковской.

Райский уголок для отпуска

Стоит отметить, что для своего райского отдыха семья Рудковской выбрала роскошную виллу в The St. Regis Maldives Vommuli Resort – месте, где, казалось бы, ничто не должно омрачать идеальные снимки.

Не первый раз под прицелом

К слову, это далеко не первый случай, когда Яну Рудковскую уличают в злоупотреблении графическими редакторами. Её подписчики давно подмечают, что особенно часто она прибегает к ретуши именно на пляжных снимках, уделяя особое внимание своим ногам, что, по их мнению, часто приводит к комичным результатам.

Семейные узы Рудковской и Плющенко

Напомним, что Яна Рудковская и выдающийся фигурист Евгений Плющенко связали себя узами брака в 2009 году. Вместе они воспитывают двух сыновей. Помимо этого, у Яны есть двое взрослых детей от первого брака с Виктором Батуриным – 23-летний Николай и 24-летний Андрей, которого она растила с самого детства. У Евгения также подрастает 19-летний сын от его первого брака с Марией Ермак.