Певец Прохор Шаляпин вновь высказался об Алле Пугачёвой, отметив её талант, но одновременно вспомнив истории о закулисных интригах и собственный опыт, связанный с популярным телепроектом.

«Очень талантливый человек»

В отличие от многих коллег, певец не стал резко критиковать Примадонну. Он подчеркнул, что уважает её творческий путь и достижения, отметив, что с возрастом стал лучше понимать масштаб её личности как артиста. По словам Шаляпина, Пугачёва — безусловно талантливый человек, прошедший сложный путь.

Разговоры о закулисной борьбе

При этом артист затронул тему, которая давно обсуждается в шоу-бизнесе. Он заявил, что, несмотря на талант, Пугачёва и её окружение якобы стремились удерживать позиции, прибегая к неформальным методам. По его словам, речь могла идти о попытках ограничить конкуренцию и не допускать рядом других сильных исполнителей.

История с «Фабрикой звёзд»

Шаляпин также поделился личной историей. Он утверждает, что не смог попасть в пятый сезон «Фабрики звёзд», поскольку его фамилия якобы не понравилась Пугачёвой. Однако уже в шестом сезоне ему удалось пройти отбор и стать участником проекта.

О возвращении и будущем сцены

Комментируя нынешнее положение Пугачёвой, которая в последние годы живёт за границей, Шаляпин заявил, что не считает правильным запрещать ей возвращение. В то же время он выразил мнение, что прежнее доминирующее положение на сцене уже вряд ли сохранится, поскольку на первый план выходит новое поколение артистов.